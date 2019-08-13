رؤى الصبان بفساتين سهرة لستوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - رؤى الصبان من أكثر النجمات العربيات متابعة، واطلالاتها دائمًا ما تكون مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء، ولا سيّما أنّ خياراتها دائمًا ما تكون ذات طابع محافظ ومحتشم، ومثالية للمناسبات الخاصة بالوطن العربي، وقد جمعنا اليوم صور رؤى الصبان بفساتين سهرة لليلة العيد، لتستوحي منها أجمل الأفكار الراقية وتتألقي في مناسبات عيد الأضحى بأسلوب يجمع بين النمط الأنثوي الناعم والنمط الشبابي الأنيق، وإليكِ بعض الأفكار من أحدث اطلالاتها.



فستان باللون الأصفر تألقت به رؤى الصبان

رؤى الصبان في فستان سهرة ناعم باللون الأصفر



تختار رؤى الصبان دائمًا الدرجات اللونية الزاهية والغنية، مثل اطلالتها في فستان السهرة الأصفر هذا بدرجته الناعمة والمناسبة للون شعر وبشرة رؤى، قصته أنيقة مزين من الأمام بأزرار باللون الفضي، وله كاب قصير على الأكتاف، محدد الخصر وتنورته طويلة ومنسدلة وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.





فستان سهرة من التول اختارته رؤى الصبان

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اطلالة لافتة مثالة لسهرات عيد الأضحى اعتمدتها رؤى الصبان، تستطيعين أن تستوحي منها، كانت عبارة عن فستان سهرة من التول باللون الأرزق الهادئ، مطرز بالترتر البراق باللون الأزرق أيضًا، وأكمامه مصنوعة من طبقات من الكشكش، مزين بحزام على الخصر وتنورته كلوش، وقد نسقت معه شنطة يد صغيرة باللون الفضي الميتالك.

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اطلالة لافتة في فستان أحمر اعتمدتها رؤى الصبان

فستان أحمر اختارته رؤى الصبان على المسرح



شاهدنا رؤى الصبان على المسرح وقد تألقت في اطلالة لافتة وراقية، كانت عبارة عن فستان سهرة باللون الأحمر، تصميمه مميز حيث إنه مطرز بالخرر الأحمر عند منطقة الصدر، وله كاب طويل على الأكتاف، محدد الخصر وتنورته ماكسي تناسب طولها مع الكاب، وقد بدت في اللوك جذابة وناعمة في الوقت ذاته.







رؤى الصبان بفساتين سهرة لليلة العيد استوحي منها أجمل الأفكار.

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