شيلاء سبت بملابس سبور .. استوحي منها إطلالات عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - شيلاء سبت ممثلة وعارضة أزياء بحرينية نالت شهرة كبيرة في الوطن العربي، وأيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة الانستقرام، حيث أنها تمتلك ما يزيد عن 3 ملايين، تستعرض لهم اطلالاتها المتنوعة والتي تتسم نوعًا ما بالجرأة والعصرية، حيث إنها رسمت لنفسها خطًّا خاصًّا بالموضة ميّزها عن باقي النجمات في الوطن العربي وفي الخليج أيضًا، واليوم اخترنا صور شيلاء سبت بملابس سبور في حال رغبتِ أن تستوحي منها بعض الأفكار لاطلالات عصرية تعتمدينها في مختلف المشاوير الصباحية والمسائية، وإليكِ بعض الأمثلة.



شيلاء سبت في لوك صباحي كاجوال مواكب للموضة

شيلاء سبت في جمبسوت باللون الزيتي



الجمبسوت الكاجوال إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، ولا سيّما المصنوع من الأقمشة القطنية العملية والمريحة، مثل الذي اعتمدته شيلاء سبت مؤخرًا لأحد المشاوير الصباحية، حيث إنها اختارت جمبسوت كاجوال باللون الأخضر الزيتي، أكمامه طويلة وله جيبان عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه حذاءً رياضيًّا أبيض، وحقيبة خصر من الجلد من “غوتشي” Gucci ونظارات شمسية لافتة من “توم فورد” Tom Ford.





اطلالة عصرية نسقتها شيلاء سبت

لوك عصري بالبنطلون الجلدي اعتمدته شيلاء سبت





تحدثنا سابقًا عن أنّ شيلاء سبت تعشق تنسيق الاطلالات العصرية والأزياء المبتكرة، وهذا اللوك أكبر دليل على ذلك، حيث إنها اختارت بنطلونًا من الجلد الأسود اللامع، نسقت معه تيشرت قطنية باللون الأبيض وجاكيت جينز أزرق، وحذاء كاحل من الجلد الميتالك الذهبي، وأكملت اللوك بحقيبة ظهر بتصميم شبابي وقبعة ارتدتها بطريقة “صبيانية”.



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شيلاء سبت في اطلالة سبور شيك

شيلاء سبت بملابس سبور شيك





لأحد المشاوير المسائية شاهدنا شيلاء سبت وقد اعتمدت أسلوب سبور شيك من حيث تنسيق الملابس، حيث اختارت ما يشبه البدلة الرسمية مؤلفة من بنطلون قماشي وجاكيت له سحاب معدني، كلاهما باللون الأزرق الداكن، وقد نسقت معهما تيشرت باللون الأبيض وحذاء كعب عالٍ من “فالنتينو” Valentino وشنطة يد أنيقة من الجلد باللون الأحمر.





شيلاء سبت بملابس سبور شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لاطلالات عصرية شبابية.

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