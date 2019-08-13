أزياء مستوحاة من الأحجار الكريمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - من عالم المجوهرات وأحجارها الكريمة الملوّنة بأبهى الدرجات، استوحى المصمّمون مجموعات أزيائهم التي ستدخل إلى إطلالاتك وتزيدها فخامة وبهجة. تصاميم غنيّة من الفساتين والأطقم والتنانير... تختلف في قصّاتها وألوانها، ولكنها تجتمع تحت عنوان واحد: أناقة فاخرة بأبهى ألوان الأحجار الكريمة.

حروف وكلمات From A to Z



لون الجمشت الساحر Charming Amethyst

لون الجمشت

يتميز هذا الحجر بلون البنفسجي الساحر الذي يتفاوت بدرجاته من الداكنة إلى الفاتحة. وقد اختاره المصمّمون ليقدّموا مجموعتهم الجديدة من الفساتين الأنيقة والتي ستزيد بالتأكيد من فخامة إطلالاتك خاصة في السهرات الهامة. اختاري منه الدرجة الأنسب للون بشرتك وزيّنيه بالإكسسوارات الذهبية أو الفضيّة لإضفاء لمسة إشراق على مظهرك.





جوليان فورنييه Julien Fournié

رالف أند روسّو Ralph & Russo

طوني ورد Tony Ward

زهير مراد Zuhair Murad

ملابس كلاسيكية لإطلالة شيك في العيد



لون الياقوت الأزرق Shining Sapphire

لون الياقوت الأزرق

بلونه الأزرق المشرق يزيد حجر الياقوت من وهج إطلالاتك وإشراقها. وقد اختاره المصمّمون ليزيّنوا أزياءهم بدرجات الأزرق المتفاوتة. اختاري إطلالتك بالكامل باللون الأزرق وانعمي بشعور بالحيوية أو بإمكانك أن تزيدي من كلاسيكية الإطلالة من خلال دمجه مع لون داكن كالأسود أو الكحلي.



أليكسي مابيل Alexis Mabille

أرماني بريفيه Armani Privé

آزّارو Azzaro

جيفنشي Givenchy

فالنتينو Valentino



فساتين عيد الأضحى من وحي أزياء ريزورت 2020

لون الزمرّد المنعش Fresh Emerald

لون الزمرّد المنعش

يملك اللون الأخضر معنَيين مختلفين ومتناقضين، الأوّل هو الطبيعة والبيئة، والثاني هو الغنى والمال. كما ويمثّل الأخضر ألوان الطبيعة والنموّ والإحساس بالمحيط. بإمكانك اعتماد إطلالة كاملة بالأخضر، وتنسيقها مع اكسسوارات باللون البيج أو البيج المائل الى الزهري.



- ألكساندر فوتييه Alexandre Vauthier

- آليكسي مابيّ Alexis Mabille

- جوليان فورنييه Julien Fournie

- ساكاي Sacai

- طوني ورد Tony Ward

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صيحات فساتين سهرة كوتور خريف 2019



لون الياقوت الأحمر Ruby Red

لون الياقوت الأحمر

يعكس اللون الأحمر الذي يتميز به حجر الياقوت إطلالات جريئة ودافئة. فهو لون ناري يجسّد الحب والمشاعر الحسيّة. اختاري درجة الأحمر المناسبة لبشرتك، الأحمر الداكن يناسب صاحبات البشرة الباردة، بينما الأحمر الفاقع يناسب صاحبات البشرة الدافئة. ونسّقيه مع إكسسوارات ذهبية تظهر بريه وتزيد تألّقه.



آليكسي مابيل Alexis Mabille

أرماني بريفيه Armani Privé

جامباتّيستا فالّي Giambattista Valli

جيفنشي Givenchy

فالنتينو Valentino

موديلات الجينز الواسع لإطلالة كاجوال في العيد

لون التورمالين الأسود Black Tourmaline

لون التورمالين الأسود

لا يختلف اثنان حول قدرة اللون الأسود على إضفاء أناقة كلاسيكية على حضورك. ومن حجر التورمالين استوحى المصممون أزياءهم السوداء لهذا الموسم. ليس هناك درجات متفاوتة، فالأسود هو الأسود، وهو يليق بمختلف ألوان البشرة. زيّنك إطلالتك بالأسود بإكسسوارات مصنوعة من اللؤلؤ فهي تزيد من فخامته ورقيّه.



أليكسي مابيل Alexis Mabille

ديور Dior

جيفنشي Givenchy

رالف أند روسّو Ralph & Russo

طوني ورد Tony Ward

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موديلات فساتين لإطلالات النهار والليل