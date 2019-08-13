أزياء مستوحاة من الأحجار الكريمة

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - من عالم المجوهرات وأحجارها الكريمة الملوّنة بأبهى الدرجات، استوحى المصمّمون مجموعات أزيائهم التي ستدخل إلى إطلالاتك وتزيدها فخامة وبهجة. تصاميم غنيّة من الفساتين والأطقم والتنانير... تختلف في قصّاتها وألوانها، ولكنها تجتمع تحت عنوان واحد: أناقة فاخرة بأبهى ألوان الأحجار الكريمة.
حروف وكلمات From A to Z
لون الجمشت الساحر Charming Amethyst
يتميز هذا الحجر بلون البنفسجي الساحر الذي يتفاوت بدرجاته من الداكنة إلى الفاتحة. وقد اختاره المصمّمون ليقدّموا مجموعتهم الجديدة من الفساتين الأنيقة والتي ستزيد بالتأكيد من فخامة إطلالاتك خاصة في السهرات الهامة. اختاري منه الدرجة الأنسب للون بشرتك وزيّنيه بالإكسسوارات الذهبية أو الفضيّة لإضفاء لمسة إشراق على مظهرك.
جوليان فورنييه Julien Fournié
رالف أند روسّو Ralph & Russo
طوني ورد Tony Ward
زهير مراد Zuhair Murad
ملابس كلاسيكية لإطلالة شيك في العيد
لون الياقوت الأزرق Shining Sapphire
بلونه الأزرق المشرق يزيد حجر الياقوت من وهج إطلالاتك وإشراقها. وقد اختاره المصمّمون ليزيّنوا أزياءهم بدرجات الأزرق المتفاوتة. اختاري إطلالتك بالكامل باللون الأزرق وانعمي بشعور بالحيوية أو بإمكانك أن تزيدي من كلاسيكية الإطلالة من خلال دمجه مع لون داكن كالأسود أو الكحلي.
أليكسي مابيل Alexis Mabille
أرماني بريفيه Armani Privé
آزّارو Azzaro
جيفنشي Givenchy
فالنتينو Valentino
فساتين عيد الأضحى من وحي أزياء ريزورت 2020
لون الزمرّد المنعش Fresh Emerald
يملك اللون الأخضر معنَيين مختلفين ومتناقضين، الأوّل هو الطبيعة والبيئة، والثاني هو الغنى والمال. كما ويمثّل الأخضر ألوان الطبيعة والنموّ والإحساس بالمحيط. بإمكانك اعتماد إطلالة كاملة بالأخضر، وتنسيقها مع اكسسوارات باللون البيج أو البيج المائل الى الزهري.
- ألكساندر فوتييه Alexandre Vauthier
- آليكسي مابيّ Alexis Mabille
- جوليان فورنييه Julien Fournie
- ساكاي Sacai
- طوني ورد Tony Ward
صيحات فساتين سهرة كوتور خريف 2019
لون الياقوت الأحمر Ruby Red
يعكس اللون الأحمر الذي يتميز به حجر الياقوت إطلالات جريئة ودافئة. فهو لون ناري يجسّد الحب والمشاعر الحسيّة. اختاري درجة الأحمر المناسبة لبشرتك، الأحمر الداكن يناسب صاحبات البشرة الباردة، بينما الأحمر الفاقع يناسب صاحبات البشرة الدافئة. ونسّقيه مع إكسسوارات ذهبية تظهر بريه وتزيد تألّقه.
آليكسي مابيل Alexis Mabille
أرماني بريفيه Armani Privé
جامباتّيستا فالّي Giambattista Valli
جيفنشي Givenchy
فالنتينو Valentino
موديلات الجينز الواسع لإطلالة كاجوال في العيد
لون التورمالين الأسود Black Tourmaline
لا يختلف اثنان حول قدرة اللون الأسود على إضفاء أناقة كلاسيكية على حضورك. ومن حجر التورمالين استوحى المصممون أزياءهم السوداء لهذا الموسم. ليس هناك درجات متفاوتة، فالأسود هو الأسود، وهو يليق بمختلف ألوان البشرة. زيّنك إطلالتك بالأسود بإكسسوارات مصنوعة من اللؤلؤ فهي تزيد من فخامته ورقيّه.
أليكسي مابيل Alexis Mabille
ديور Dior
جيفنشي Givenchy
رالف أند روسّو Ralph & Russo
طوني ورد Tony Ward
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
موديلات فساتين لإطلالات النهار والليل
كانت هذه تفاصيل خبر أزياء مستوحاة من الأحجار الكريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.