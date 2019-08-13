كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:35 مساءً - لاحظنا في الآونة الأخيرة رواج حقائب القش في مختلف المناسبات الصيفية، سواء كانت نهارية أو مسائية، فهي لم تعد حكراً على إطلالات الشارع كما عهدناها في السنوات المنصرمة، حيث عمدت العديد من دور الأزياء العالمية؛ مثل جاكموس Jacquemus، شانيل Chanel، لويفي Loewe، وغيرها من العلامات، إلى ابتكار تصاميم متنوّعة الألوان والأشكال من حقائب القش المميزة، واضعةً بين أيدي النساء باقة مميزة منها؛ لتختار منها الأمثل والأنسب لكل من إطلالاتها لصيف 2019.

حقيبة جاكموس Jaquemus المصممة من القش ضمن مجموعة صيف 2019





واليوم، سوف نقدّم إليكِ فيما يلي مجموعة من أحدث تصاميم حقائب القش، التي تعدّ الأكثر طلباً وشهرةً، والتي يمكنكِ اعتمادها، سواء كنتِ ذاهبة للتسوق مع الصديقات، أو في رحلة بحرية، أو حتى للمشاركة في مناسبة مسائية، من توقيع أرقى العلامات التجارية. فاختاري ما يليق بكِ ويناسب ذوقكِ؛ لتكوني من ذوات الإطلالة العصرية الفريدة من نوعها.





■ تصاميم حقائب القش إلى واجهة موضة صيف 2019 من جديد





• حقائب القش من غوتشي Gucci آخر موضة صيف 2019

حقائب القش من غوتشي Gucci آخر موضة صيف 2019



تعتبر حقيبة القش للكتف باللون البيج هذه، من أحدث الإضافات إلى مجموعة Marmont GG من دار غوتشي Gucci. تم تصميمها من قش الرافيا، الذي يعد موضة أساسية لصيف 2019، وهي تحتوي على حزام من سلسلة معدنية ذهبية مع مقابض جلدية شرائط منسوجة باللونين الأحمر والأخضر الأيقوني.

ارتديها مع فستان مصمم من قماش البوبلين لإطلالة صيفية جذابة.





• حقائب القش من سان لوران Saint Laurent آخر موضة صيف 2019

حقائب القش من سان لوران Saint Laurent آخر موضة صيف 2019



لا تزال دار سان لوران Saint Laurent تلهمنا في العام 2019 بتصاميم سرمدية جذابة مرادفة للعصرية والفخامة، بالأخص من خلال حقيبة القش المميزة هذه. تتميز الحقيبة باللونين البيج والجلد البني، وهي ذات حمالات كتف وعلّاقة جلدية مع لوحة تحمل شعار العلامة، بالإضافة إلى تصميم مفتوح من الأعلى وجيب داخلي بسحاب.

هذه الحقيبة مثالية لوجهات السفر البحرية؛ نظراً لقدرتها على استيعاب الأغراض وسهولة الوصول إلى أي ما في داخلها.





• حقائب القش من شانيل Chanel آخر موضة صيف 2019

حقائب القش من شانيل Chanel آخر موضة صيف 2019



اخترنا لكِ من دار شانيل Chanel حقيبة قش chain basket ذات التصميم الجذاب. تم تصميمها من الرافيا الفاخر والجلد البيج، وهي ذات تفاصيل من المعدن الذهبي تحمل شعار الدار CC.

اختاري تنسيقها مع تنورة ميدي مطبعة بالورد وتوب باللون الأبيض لإطلالة صيفية أنيقة عصرية.





• حقائب القش من لويفي Loewe آخر موضة صيف 2019

حقائب القش من لويفي Loewe آخر موضة صيف 2019



من علامة لويفي Loewe العصرية، انتقينا حقيبة القش هذه ذات التفاصيل الجلدية بلوني الأزرق والأحمر. تتميّز بتصميم مفعم بالحيوية وهي مثالية لأوقات الصيف.

نسقيها مع فستان صيفي ناعم طويل بتصميم مخطّط باللونين الأزرق والأبيض وحذاء Sliders لإطلالة مريحة.

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• حقائب القش من أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta آخر موضة صيف 2019

حقائب القش من أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta آخر موضة صيف 2019



تعدّ حقيبة قش mini woven TRO bag من أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta مثالاً للأنوثة والفرادة؛ من خلال تصميمها الصغير، والذي تزينه زهرة الغاردينيا. تم تصميمها من قش الرافيا والجلد البيج.

انتقي ارتداءه خلال مناسباتك المسائية في صيف 2019.





• حقائب القش من ألتوزارا Altuzarra آخر موضة صيف 2019

حقيبة قش من ألتوزارا Altuzarra



عمدت علامة ألتوزارا Altuzarra إلى اعتماد موضة حقائب القش ضمن مجموعتها لصيف 2019، فابتكرت حقيبة قش Espadrille Raffia Tote ذات التصميم المشبّك الفريد باللون البيج.

نسقيها مع إطلالة كاملة بالأبيض وحذاء بنفس لونها لإطلالة منعشة هذا الصيف.

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