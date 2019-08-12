بفستان موف و"مرجيحة".. رانيا يوسف في جلسة تصوير جريئة

على كرسي مرجيحة، شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر صفحاتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت رانيا يوسف بفستان من اللون الموف، مفتوح، كاشف للبطن والظهر، وظهرت بميكب لائم بشرتها الرونزية، وفستانها.

وكانت جلسة التصوير الجريئة بعدسة المصور محمود عاشور، أما الميكب بلمسات علاء التونسي، وشعر من تصفيف محمود عامر، وفستان من تصميم "سوشا".

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الصور لاقت تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع "السوشيال ميديا"، وخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قال أحد المعلقين، "يخربيت حلاوتك"، وقال آخر، "أحلى فنانة في مصر".

وتحرص رانيا يوسف على مشاركة جلسات تصويرها ولقطات من حياتها اليومية مع متابعيها وجمهورها على "السوشيال ميديا".