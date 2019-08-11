مين اللي معاهم في البيسين.. أحمد حسن وزينب يثيران الجدل في "حمام السباحة"

ظهرت "اليوتيوبر" زينب مع زوجها أحمد حسن، بمايو بيج لامع، مع شعر "ملموم" ونظارة شمسية شفافة، داخل حمام سباحة، بمدينة دبي، وهما يتبادلات قُبلة رومانسية.

مقطع جديد لأحمد حسن وزينب، بعنوان "أول مره ننزل حمام السباحة مع بعض.. لحظات رومانسية"، تخطى الربع ساعة، ظهر فيه الثنائي بعدة لقطات ساخرة وأخرى حميمية أمام متابعيهما، فضلًا عن بعض اللقطات المصورة، التي وثقت تبادلهما للقبلات، الأمر الذي سبب العديد من الجدل حوله، خاصة بسبب تواجد أحد الأشخاص، برفقتهما خلال المقطع.

من المرافق لـ أحمد حسن وزينب في حمام السباحة؟

وتسائل العديد، عن الشخص المُرافق لهما داخل "حمام السباحة" مُعلقين: "إزاي مراته مخليها تنزل معاه ومع حد تاني.. مين ده"، و"مين التالت اللي معاهم".

والشخص الموجود رفقة أحمد حسن وزوجته زينب، هو محمد حسن، شقيق الأول.

وكان قد ظهر في المقطع السابق، الذي أعلن فيه الثنائي عن سفرهما للخارج، وهو يستعد للسفر معهما، كما إنه شاركهما حلقات "يوميات أحمد وزينب" التي كانت تُعرض على مدار الأشهر الماضية، على "اليوتيوب".

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الثنائي يتعرض للانتقاد بسبب مقطع حمام السباحة

وفور نشر المواد المصورة، صباح اليوم، تعرض الثنائي لانتقاد لاذع حيث اعتبره البعض مخالفا للتقاليد الشرقية، والأسس الإسلامية، وجاء من بين التعليقات، "ده بينزل صوره مع مراته وهو كدة.. بدل ما يستر نفسه ومراته وميعملش كده بيعمل الأقذر من كده.. بدافعوا ع ايه أنا نفسى أعرف ع شويه ناس بتخرب مش بتعمر".

وقال آخر، "الله يخربيت قرفكم يا أخ بس لو كنت بتحبها بجد كنت حافظت عليها صح"، وفي تعليق آخر، "مسلمين انتوا؟"، ولم تتوقف التعليقات عند هذا الحد، فقد دخل متابعو أحمد حسن في جدال، بين الحرية الشخصية والانحلال الأخلاقي، حيث قال أحد المعلقين، "حبايبي ربنا يسعدكم وسيبكوا من كلام الناس المتخلفين اللي هما أصلا لما بيروحوا شرم الشيخ المحجبين بيقلعوا تماما سيبكوا وانبسطوا بحياتكوا وطول مافي ناس حاقدة عليكوا يبقى انتو ناجحين"، وقال آخر، "دي حرية شخصية على فكرة، لو كانوا أجانب مكنتوش قلتوا حاجة".

ويتحفظ موقع "هن" على نشر الصور، لكونها توثق لحظة خاصة بين رجل وزوجته.

ما هي قصة أحمد حسن وزوجته زينب؟

وكان أحمد حسن قد أثار الجدل مؤخرا، بتصويره ابنته الصغير أيلين، في مواقف حياتية مختلفة، "أول فوتوسيشن"، و"أول قراءة قرآن"، وغيرها من الفيديوهات التي وصل عددها 7، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، ما دفع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامهما بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريا من أجل الحصول على أموال من موقع يوتيوب، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

من جهته، تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغين لـ النائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجهوا لهما عدة اتهامات، تصل العقوبة المحتملة لأحمد حسن وزينب فيها إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى الغرامة، وذلك جراء تربح أحمد حسن من فيديوهات ابنته أيلين.