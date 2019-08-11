مكياج سهرة ناعم يخطف الأضواء.. طبقيه بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تكثر في فصل الصيف السهرات وتكثر معها الحاجة إلى مكياج سهرة ناعم، لذا وتفادياً لإنفاق أموال طائلة في صالونات التجميل، نقدّم لكِ في ما يلي خطوات تطبيق مكياج سهرة ناعم لتكوني الأكثر تألقاً والأقوى حضوراً خلال السهرة.

مكياج ناعم... طبقيه على طريقة الفنانة إليسا



خطوات وضع مكياج سهرة ناعم:

مكياج سهرة ناعم



- يُغسل الوجه بالغسول المنظّف للوجه، ثمّ يوضع المرطّب.

- يستخدم مرطّب ملوّن للبشرة الصافيّة التي لا تحتاج إلى الكثير من التّغطيّة، مما يوحّد لونها.

- يوضع القليل من الكونسيلر على عيوب البشرة وتحت العينين ومزجه مع الحرص على أنّ يكون لون الكونسيلر مطابقاً للون البشرة.

- توضع بودرة الأساس على المناطق الدّهنيّة من البشرة، على أنّ يكون لون الأساس مطابقاً للون البشرة.

تطبيق الكونتور الكريمي بأسهل الخطوات



- يوضع البرونزر على عظام الخدين ومنطقة T الجبين والأنف للحصول على المظهر الطّبيعي للوجه.

- يوضع الكحل على ثلثيّ خطّ الرّموش العلويّة وعلى ثلث خطّ الرّموش السّفليّة، ويلطّخ الكحل باستخدام كرة القطن.

- يوضع محدّد العيون الأبيض لتحديد الزّوايا الدّاخلية للعين، أو يوضع ظلال عيون أبيض لتكبير مظهر العيون.

- يوضع ظلال عيون فاتح على الجفن العلوي وفوق التجاعيد.

- يوضع ظلال عيون أغمق بدرجة من الظّلال الذي وضع على الجفن العلوي على ثنية العين وعلى حدود الثّنية الخارجيّة.

- تمزج ظلال العيون جيداً.

مكياج سموكي صيفي... احصلي عليه بأسهل الخطوات



- يمكنكِ استخدام القليل من الغليتر على جفنيكِ لإضفاء لمسة سحرية ولكن احذري المبالغة فقد تفقد مكياجَكِ نعومتَه.

- تلف الرّموش باستخدام مكبس الرّموش، ثمّ توضع طبقة من الماسكارا.

- يوضع أحمر الشّفاه ويكون باللون الطبيعي للشفاه.

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تشقير الحواجب في المنزل بخطوات سهلة

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