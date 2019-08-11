أجمل رسومات الأظافر لهذا الصيف من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يحفل موقع إنستقرام بأجمل رسومات الأظافر التي سرعان ما تصبح أبرز الاتجاهات في مجال تزيين الأظافر، وذلك بوحي من أهم النجمات العالميات. فإن كنت من محبات رسومات الأظافر المميزة والجديدة، فقد جمعنا لك من إنستقرام مجموعة من أجدد موديلات الأظافر التي ستعجبك بالتأكيد، لتختاري من بينها ما يلائمك.



رسمة البطيخ

البطيخ هو فاكهة الصيف الأولى، وبالتالي فإن رسمة البطيخ هي أفضل طريقة لتعيشي أجواء الصيف بشكل مثالي ومرح. قومي برسم خطين عريضين على قاعدة الظفر باللونين الأحمر والأخضر، وضعي بعض النقاط السوداء فوق طلاء الأظافر الأحمر، بعدها ضعي طبقي من المناكير الشفاف اللامع.

رسمة البطيخ



الرسمة الهندسية

إن رسمة الأظافر هذه مميزة جداً وخارجة عن المألوف، وهي مثالية لاستخدامها على الأظافر الأكريليك لتحصلي على اللون الشفاف المثالي. فبعد تطبيق الأظافر الأكريليك، قومي برسم أشكال هندسية عى أظافرك باللون الأسود والأبيض، بعدها ضعي طبقة من المناكير الشفاف، لإضفاء لمسة نهائية رائعة على أظافرك.

الرسمة الهندسية



رسمة النجوم

ستجعل هذه الرسمة أظافرك كالنجوم المتلألئة والبراقة، بحيث تقومين فيها بلصق رسمات النجوم بأحجام وألوان مختلفة على أظافرك، ومن ثم تثبيتها باستخدام المناكير الشفاف البراق. فإن كنت على موعد مع سهرة مع الأصدقاء بأجواء مرحة وحيوية، فلا تترددي في اعتماد رسمة النجوم على أظافرك.

رسمة النجوم



رسمة النيون المضيئة

النيون هو أبرز صيحات الأظافر لهذا الصيف، وبإمكانك استخدامه بطرق متعددة، كأنك تطبقيه بأسلوب المناكير الفرنسي الكلاسيكي، فذلك طريقة ممتازة لتبرزي أظافرك وتشدين الانتباه. لتحقيق هذه الرسمة، اعتمدي المناكير الزهري على قاعدة الظفر والمناكير الأصفر على مقدمة الظفر، وطبقي من ثم المناكير الشفاف اللامع.

رسمة النيون المضيئة



رسمة العين

رسمة العين هي مميزة بما يكفي لتحصلي على أظافر تحسدين عليها، من دون الحاجة الى بذل الكثير من الجهد، حيث بإمكانك تنفيذها خلال خمس دقائق من خلال استخدام أربعة ألوان من المناكير، هي الوردي والأسود والأبيض والأزرق، وهكذا تحصلين على أظافر جذابة جداً ولافتة للنظر.

رسمة العين

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