أجمل قصات شعر لعيد الأضحى 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 07:35 مساءً - هل ترغبين في تغيير اللوك الخاص بك واعتماد تسريحة شعر جديدة تواكب أحدث صيحات قصات الشعر، بهدف الحصول على أجمل إطلالة خلال عيد الأضحى 2019؟ سنقدم لك في ما يلي مجموعة من أجمل وأحدث قصات شعر لعيد الأضحى 2019، والتي ستضفي على طلتك الكثير من التميز والجاذبية.



قصات شعر طويل



هناك الكثير من خيارات قصات الشعر الطويل التي ستلائمك في عيد الأضحى 2019، والتي تعد أحدث صيحات قصات الشعر. بإمكانك اعتماد قصة الشعر الطويل مع الخصل الناعمة والمستقيمة بطريقة تتخطى حدود الأكتاف، أو قصة الشعر الطويل بطريقة غير مستقيمة مع الغرة الأمامية المنسدلة بشكل عفوي على الجبين. وإن كنت من محبات الغرة الجانبية، بإمكانك اختيار أجمل قصات الشعر الطويل مع الغرة الجانبية، من بينها قصة الشعر الطويل التي تغطي الأذنين فقط بشكل متجانس ومستقيم، كما يمكنك اعتماد قصة الشعر الطويل المجعد التي لا تتخطى حدود الأكتاف، إضافة الى قصة الشعر الطويل المتساوية الطول مع الغرة الجانبية.

قصات شعر لعيد الأضحى



قصة الكاريه



هذه القصة رائجة جداً هذا الموسم، وهي ستكون من أجمل خيارات قصات الشعر لعيد الأضحى، حيث ستمنحك إطلالة جذابة وشبابية. فإن كنت من محبات قصة الكاريه، بإمكانك اعتمادها بأشكال مختلفة، كإن تعتمدي قصة الكاريه المستقيمة مع الغرة الجانبية، أو قصة الكاريه المتساوية الطول أو المتدرجة. كذلك، بإمكانك اعتماد قصة الكاريه التي تغطي الأذنين وتأتي منسدلة بخطوط مستقيمة، أو قصة الكاريه مع الخصل الريترو والغرة الجانبية التي تأتي في موازاة الشعر، أو قصة الكاريه القصيرة جداً مع الغرة الأمامية القصيرة.

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قصات شعر لعيد الأضحى



قصة البيكسي



أما إن كنت ترغبين في إطلالة جريئة ومتجددة في عيد الأضحى 2019، فإن قصة البيكسي بمختلف أشكالها ستشكل خياراً رائعاً لك. بإمكانك اعتماد قصة البيكسي التي ترتكز على قص الخصل الى حدود الأذن، والغرة الأمامية المنسدلة على الجبين، أو قصة البيكسي بطريقة متموجة وخصل مستقيمة. إضافة الى ذلك، يمكنك اعتماد قصة البيكسي التي تغطي الأذن مع الغرة الأمامية المنسدلة بطريقة عفوية على الجبين.

قصات شعر لعيد الأضحى

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