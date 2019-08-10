مكياج العيد على طريقة الموديل زبيدة بنكيران

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - تعدّ الموديل المغربية المقيمة في الرياض زبيدة بنكيران، إحدى الموديلات اللواتي اشتُهرن في الفترة الأخيرة، حيث حققت نجاحًا واضحًا رغم صغر سنها، وتألقت زبيدة في أكثر من اطلالة بمظهر رائع ومميز، واختارت مكياجها بدقة واضحة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي أبرز اطلالاتها الأخيرة لتُلهمكِ أفكارًا مميزة وأنيقة.

مكياج على طريقة الموديل زبيدة بنكيران



أطلت زبيدة بـ اطلالات أنثوية مميزة، غلب عليها اللون الزهري، حيث وضعت مستحضرات تجميل وردية وكحلًا سائلًا مسحوبًا، وعدسات رمادية، وظهرت بطلاء شفاه مشمشي، ووضعت في مدمع العين اللون الأبيض وتدرُّجات اللون البرتقالي في بقية العين، وتجمّلت بطلاء شفاه زهري لامع وتدرجات البني اللامع في العينين.

مكياج على طريقة الموديل زبيدة بنكيران





وفي اطلالة خاصة بالمناسبات الكبيرة، وضعت طلاء شفاه باللون الأحمر وعدسات بنية، وأبرزت عينيها بدرجات اللون البني، وأسفل الحواجب وضعت اللون الأبيض، بالإضافة إلى رموش طبيعية، ووضعت كحلًا عريضًا مسحوبًا في عينيها، كما أطلت بلون فريد من نوعه يميل للأحمر والبرتقالي، ووضعته على العينين والشفتين، وزينت رموشها بالماسكرا، وتجملت بالكونتور وأحمر الخدين الوردي، وفي اطلالة تميل للفخامة، تزينت بطلاء شفاه أحمر، وظل جفون بني، وفي مدمع العين وضعت اللون الأبيض.

مكياج على طريقة الموديل زبيدة بنكيران





واختارت اطلالات عدة بالنمش، أبرزها اطلالتان، في الأولى اختارت وضع أحمر خدين وطلاء شفاه باللون الوردي، وظل جفون ذهبي في مدمع العين، والزهري في الجفن، وأعلى كسرة العين وضعت اللون البني، وأكملت المكياج بالعدسات الرمادية والرموش الاصطناعية، وفي الاطلالة الأخرى تجمّلت بالأحمر الذي طلت به شفتيها وخدّيها كذلك، واختارت تدرجات البني في العينين مع رموش اصطناعية.

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