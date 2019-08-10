محتفظ بصورتها ويرفض الزواج بعدها.. محطات في حياة أحمد السعدني وطليقته المتوفية

ظلت بعيدة عن وسائل الإعلام، لم يتردد اسمها إلا وارتبط بشائعات زوجها الفنان أحمد السعدني، وعلاقاته مع صديقاته من الوسط الفني، فكان السؤال عنها دومًا ما يكون عقب ظهور "السعدني" مع صديقته المُقربة مي عز الدين، أو الفنانة ريهام حجاج التي جمعته بها شائعة قوية منذ أكثر من عام.

واليوم، توفيت طليقة الفنان أحمد السعدني، في القاهرة إثر إصابتها بأزمة قلبية أودت بحياتها، بحسب ما كشف مصدر مقرب منه.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن السعدني تلقى نبأ وفاة طليقته أم أولاده في الساحل الشمالي، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك، وهو في طريقه للعودة إلى القاهرة.

وتعتبر حياة الفنان أحمد السعدني الشخصية، بعيدة بعض الشيء عن وسائل الإعلام، إذ أنه لم يتحدث كثيرًا عن ذلك، فظل لفترة طويلة لم يفصح عن طلاقه، وبعد أن ترددت الأنباء عن انفصالهما، أعلن "السعدني" عن طلاقه لزوجته، خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها المذاع على "إف إم".

طلاق في صمت ولازال يحتفظ بصورتها معه

أكد أحمد، خلال حواره الأخير مع الإعلامية، إنجي علي، إنه بالفعل انفصل عن زوجته، بعدما ترددت شائعات عدة حول علاقتهما، لكنه لم يُعلن عنه، مفضلًا أن تكون الحياة الشخصية بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وعلى الرغم من الانفصال، إلا إن أحمد لايزال يحتفظ بصورة وحيدة، تجمعه بطليقته وأولاده، على "الإنستجرام"، كان نشرها في 2015.

Advertisements

لا يستعد للزواج مرة أخرى

أشار "السعدني" خلال حواره مع "إنجي" إلى إنه غير مستعد للزواج مرة أخرى، موضحًا أنه تزوج مُبكرًا، ورُزق منها بطفلين.

وأضاف: "لا أعتقد أنني على استعداد لاتخاذ قرار الزواج مجددًا، فأنا مرتبط بأولادي".

شائعات شابت الزيجة

وانتشرت العديد من الشائعات التي ربطت بين الفنان أحمد السعدني، وبعض الفنانات، قبل إعلان انفصاله، كان أبرزها علاقته بالفنانة مي عز الدين، وريهام حجاج.

ريهام حجاج

ترددت العديد من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بين أحمد السعدني، وريهام حجاج، خاصة بعد تعاملهما سويًا بمسلسل "الكبريت الأحمر"، وظهورهما أكثرة من مرة برفقة بعضهما.

إلا أن ريهام نفت الأمر، خلال مشاركتها في إحدى المهرجانات السينمائية، في 2018، قائلة: "مجرد شائعات قديمة ومفيش حاجة كده أبدا، ويوم ما أرتبط بحد الناس كلها هتعرف".

فضلًا عن إلغاء متابعة الثنائي لبعضهما البعض على "إنستجرام".

مي عز الدين

ترددت العديد من الشائعات حول وجود علاقة بين السعدني، ومي، بسبب منشوراتهما لبعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نفاه الفنان، خلال حواره الأخير، مؤكدًا أنها مثل شقيقته، قائلًا: "مي أختي وعشرة سنين وأسرارنا عند بعض ووالدتها مثل والدتي".