زبدة الشيا لنفخ الخدود وتكبير الشفاه...فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - تعكس الخدود الممتلئة مظهرًا شبابيًّا ولافتًا، لذا تسعى معظم السيدات إلى نفخ خدودهنّ لدى أطباء التجميل، ولكنّ مجموعة أخرى تفضّلن الطرق الطبيعية للحصول على وجه ممتلئ من دون تكاليف باهظة، أو مواد اصطناعية يتمّ حقن الوجه بها.

من بين تلك الطرق هناك ماسك زبدة الشيا الذي تنصحنا به خبيرة التجميل "سكينة علامة".



مكونات ماسك زبدة الشيا



ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

نصف ملعقة من السكر الأبيض

ملعقة كبيرة من ماء الورد



طريقة التحضير



يتمّ خلط زبدة الشيا مع السكر وماء الورد -بالمقادير المذكورة سابقًا- جيّدًا حتى نحصل على ملمس العجينة، ثم توضع على منطقة الخدود والشفاه.

ثم نقوم بتدليكها على الخدين والشفاه بحركاتٍ دائرية لمدّة 10 دقائق.

تترك العجينة على الخدين والشفاه لمدّة 15 دقيقة، قبل غسلها بالماء الفاتر.

كرري العملية لمرّات عدة في الأسبوع، للحصول على نتائج أفضل وأسرع.

زبدة الشيا لنفخ الخدود وتكبير الشفاه



فوائد زبدة الشيا للخدود والشفاه



شدّ البشرة، وإعطاء مظهر ممتليء للخدود، كونها غنيّةً بالأحماض الدّهنيّة، وفيتامين E

ترطّب الشفاه وتمنحها ملمسًا ناعمًا

تخلّص الشفاه من التشقّقات وتعكس عليها لونًا ورديًّا

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زبدة الشيا لنفخ الخدود وتكبير الشفاه



فوائد السكر للخدود والشفاه



- يساعد السكر في تقشير البشرة وبالتالي إزالة خلايا الجلد الميتة

- يمنح الجلد النعومة والإشراق

- يعمل على تنشيط البشرة، ما يمنحها نضارة تامّة



فوائد ماء الورد للخدود والشفاه



يحتوي ماء الورد على مغذيات مرطبة للبشرة

يحارب ظهور علامات الشيخوخة بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه

يمنع ظهور حبّ الشباب

زبدة الشيا لنفخ الخدود وتكبير الشفاه



نصيحة المحررة:



لتسمين الخدود والشفاه ونفخهما بالطرق الطبيعية البعيدة عن الحقن بمواد ومستحضرات اصطناعية، أنصحكِ بتطبيق ماسك زبدة الشيا مع السكر وماء الورد، وهي منتجات موجودة في مطبخكِ، كونها خلطة مثالية ستمنح خدودكِ وشفاهكِ مظهرًا منعشًا وممتلئًا.

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