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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت في الصورة مرتدية "شورت أسود" قصير، وعلقت عليها قائلة: "استمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر". واعتمدت على المكياج الهادئ، بالإضافة لترك شعرها منسدلًا.
وكانت سادت حالة من الانقسام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر رانيا تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، عن دعمها وتأييدها إسقاط الولاية المفروضة على الفتيات السعوديات، في مطلع أغسطس الحالي.
وقالت رانيا خلال تدوينتها: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رانيا يوسف بـ"شورت" في أحدث ظهور لها: "أستمتع بالمساء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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