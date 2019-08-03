الامارات | سلطان النيادي لـ"الإمارات اليوم": أنا بخير وحالتي مستقرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان النيادي لـ"الإمارات اليوم": أنا بخير وحالتي مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن المنتج والفنان الإماراتي سلطان النيادي جمهوره بأنه بخير، مؤكداً في اتصال تليفوني أجرته معه "الإمارات اليوم" ظهر اليوم، استقرار حالته الصحية.

وأوضح النيادي أنه تعرض لأزمة صحية منذ ثلاثة أيام نقل على أثرها إلى مستشفى بأبوظبي حيث يتلقى العلاج هناك، وأصبحت حالته مستقرة الآن.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي أمس تظاهرة محبة للمنتج والفنان سلطان النيادي، مؤسس شركة "ظبيان للإنتاج الفني"، بمجرد الإعلان عن إصابته بأزمة صحية، حيث انطلقت الدعوات له بالشفاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب أصحابها عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، فغرد رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم داعياً له بالشفاء العاجل وموفور الصحة، وكذلك الكاتب سلطان العميمي، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب رئيس اتحاد كتاب الإمارات الشاعر حبيب الصايغ. من جانبها نشرت الكاتبة مريم ناصر تغريدة قالت فيها: "المبدع الإماراتي سلطان النيادي الرجل الذي تعلمنا منه الكثير، قدم لكم الأعمال المحلية الجميلة قبل أن يعتزل التمثيل، لكنه استمر بتقديم الأعمال عن طريق الإنتاج والكتابة، يحتاج دعواتكم فلا تنسوه منها في هذه الأيام المباركة، عسى الله أن يشفيه ويعافيه من كل بأس".

كما شارك في الهاشتاج العديد من الفنانين والإعلاميين وصناع الأفلام من الإمارات والخليج، مشيرين إلى المكانة التي يتمتع بها النيادي على الساحة الفنية حيث يعد مدرسة تعلم منها كثير من العاملين في هذا المجال.