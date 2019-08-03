كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - من أجل أن تكوني جذاية وعصرية، عليك دائماً أن تزيني إطلالتك بالأكسسوارات. ويعتبر السكارف من الأكسسوارات الأساسية والأهم التي ترتديها المرأة لتستكمل بها إطلالتها وتبدو أكثر أناقة بالأخص خلال موسم صيف 2019.

يتم في كل عام تجديد صيحات السكارف لتلبية الأذواق المختلفة ولمواكبة أحدث التغيّرات في عالم الموضة. وللعام 2019، طرحت العديد من العلامات التجارية ضمن مجموعاتها لموسم صيف 2019 تصاميم السكارف بألوان وخامات وأشكال جديدة لتناسب ذوق كل امرأة.

يمكنك ارتداء السكارف هذا الموسم بطرق متعددة



ويعتمد اختيار أفضل سكارف بالنسبة إليك على ما ترتدينه من ملابس، وما إذا كان يتناسب معك أم لا. أما بالنسبة لألوان السكارف الأكثر رواجاً في صيف 2019، فستجدين أن ألوان الباستيل الجليدية وتلميحات من الألوان الوردية والنارية تأخذ حيّزاً كبيراً. كما يعدّ اللون الأبيض والأسود من بين أكثر الألوان رواجاً هذا العام ضمن صيحة السكارف حيث رصدنا العديد من التصاميم تمزج بين هذين اللونين الأكثر أناقة وجاذبية.

أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكننا ارتداء وتنسيق السكارف أثناء موسم صيف 2019؟

سوف نقدّم إليك في ما يلي من خلال «الخليج 365» 7 صيحات لتنسيق السكارف هذا الموسم؛ كي تستكملي إطلالتك بأروع الأكسسوارات وتبرزي أناقتك المثالية.

7 صيحات لتنسيق السكارف صيف 2019

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة NECKERCHIEF

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة NECKERCHIEF



لاحظنا أن الكثير من النساء أضحين مهووسات بموضة ربط السكارف على الرقبة بطريقة neckerchief كموضة صيف 2019، بالأخص بعد انقضاء أسبوع لندن للموضة لربيع 2019. فهذه الطريقة في تنسيق السكارف ستضفي أناقة مثالية على إطلالتك بالأخص إذا ما اعتمدتها مع جاكيت بلايزر.

صيحات تنسيق السكارف 2019 على حقائب اليد

صيحات تنسيق السكارف 2019 على حقائب اليد



هل مللت من الحقيبة التي تحملينها يومياً إلى العمل؟ استعيني بسكارف حريري صغير الحجم للتغيير وإضفاء الحيوية على إطلالتك من خلال ربطه على الحقيبة.

حاولي اختيار السكارف بطبعات ونقشات ملوّنة وابتعدي عن التصاميم أحادية اللون.

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة الحزام

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة الحزام



مستلهمةً من عرض مجموعة دار بربري Burberry لموسم ربيع وصيف 2019، اعمدي إلى اعتماد السكارف الملوّن كحزام على الخصر هذا الصيف بالأخص إذا ما كنت ترتدين ملابس ذات ألوان أحادية.

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صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة ربطه من الخلف

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة ربطه من الخلف



من قال إن طريقة ربط السكارف من الخلف ليست عصرية.. فهي من أبرز صيحات تنسيق السكارف لصيف 2019 حيث إنه من الأفضل تنسيقها مع Trench coat لإبراز أناقتك.

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة الباندا على الشعر

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة الباندا على الشعر



واكبي أحدث صيحات موضة إكسسوارات الشعر لصيف 2019 واعمدي إلى اعتماد تسريحات الشعر مع ربط السكارف حول رأسك بأسلوب عصري.

وللمسة لافتة أكثر، احرصي على اختيار السكارف بطبعات الورود أو نقشات الحيوانات.

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة ربطة الشعر

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة ربطة الشعر



بعد رصدنا رواج إكسسوارات اللؤلؤ والستراس لتزيين الشعر، حان الوقت للاعتماد على السكارف الحريري كوسيلة لربط الشعر بالأخص، وأن ذلك يعد صيحة من صيحات صيف 2019.

اعمدي إلى ربطه حول تسريحة ذيل الحصان بالأخص إذا ما كنت تودين إخفاء شعرك غير المغسول.

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة ربطة الكشاف

صيحات تنسيق السكارف 2019 بطريقة ربطة الكشاف



هل تخيلت يوماً أن يصبح السكارف المعقود بطريقة ربطة الكشاف من آخر صيحات الموضة؟! ها هو اليوم يعد نت الأكسسوارات الأساسية لموسم صيف 2019.

اعتمديه مع ملابس واسعة لإطلالة نهارية مريحة.

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