فساتين سهرة موضة 2020 لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - صيحة الفساتين بالأكمام المنسدلة ما زالت متصدرة مشهد الموضة، فهيمنت على منصات عروض الأزياء. وتصدرت صيحة فساتين السهرة بالأكمام المنسدلة Off shoulder dresses مجموعات الهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020، والتي كشفت عنها دور الأزياء العالمية ضمن أسبوع باريس، استوحي منها لاطلالة عيد الأضحى.

Chanel





أجمل فساتين سهرة بأكمام منسدلة



- تميزت فساتين السهرة هذا العام بالتفاصيل الأنثوية الناعمة، فزُين بعض التصميمات بالأكتاف المكشكشة، مثل تلك الموقعة من دار جيفنشي Givenchy وألكسيس مابي Alexis Mabille، أختاريها لتخفي مظهر الأكتاف المكتنزة.

- تنافست دور الأزياء اللبنانية على تقديم فساتين السهرة المنفوشة، فأحببنا الموديلات الموقعة من إيلي صعبElie Saab وجورج شقرا Georges Chakra، ونرشحها لذوات القامة على شكل المثلث، لتشتيت النظر عن شكل الأفخاذ الممتلئة.

- تُعتبر فساتين السهرة مستقيمة القصة، من أبرز توجهات موضة 2020، وتأتي في صالح قصيرات القامة، حيث توحي بأنهنّ أكثر طولًا، طالعي أجمل الموديلات من توقيع جيفنشي Givenchy، وطوني ورد Tony Ward وستيفن خليل Steven Khalil.

Elie Saab



- وجّهي خياركِ نحو فساتين السهرة عالية الخصر، والمميزة بالتنانير الهدلة الواسعة من توقيع المصمم السوري رامي العلي Rami Al Ali ، واللبناني جورج حبيقة Georges Hobeikaلتخفي مشكلة بروز البطن.

- تساهم فساتين السهرة المغطاة بالطبعات الكبيرة والملونة في إخفاء عيوب القوام النحيل، وقد برعت أسماء مثل رامي قاضي Rami Kadiورالف آند روسو Viktor & Rolf في تقديم فساتين رائعة ستنفح اطلالتكِ بالحيوية والإشراق، بفضل ألوانها الفرحة.

Rami Al Ali



- كان لفساتين السهرة المزودة بأحزمة بمختلف الخامات حتى المعدنية، حضور كبير لا يمكن تجاهله على منصات عروض ماركات كبيرة، مثل إيلي صعبElie Saab، وشانيل Chanel وجيفنشي Givenchy، اِحرصي على انتقاء الموديلات التي يتطابق لون الحزام فيها مع لون الفستان الأساسي، اذا كنتِ قصيرة القامة.

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