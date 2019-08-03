صيحات الشعر لخريف وشتاء 2019-2020 ألوان جريئة ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 01:36 صباحاً - ننتظر عروض الموضة العالمية مع كل موسم جديد، لتحمل إلينا أبرز صيحاتها ليس على صعيد الأزياء فحسب، إنما أيضاً في على صعيدي المكياج وتسريحات الشعر. ولموسم خريف وشتاء 2019-2020، جاءت العروض حافلة بـ صيحات تلوين الشعر التي ستُعنون خياراتك في الموسم الجديد.



الشعر الأحمر

الشعر الأحمر في عرض برابال غورونغ Prabal Gurung



برز الشعر الأحمر على خشبات عروض خريف وشتاء 2019-2020 بدرجته الفاتحة والداكنة، ليثبت أنه حجز مكانته في إطلالاتك الشتوية. هذا اللون الجريء الذي تعجز كثيرات عن اعتماده، سوف يمنحك لمسة جريئة ودافئة. قبل اعتماد هذا اللون، استشيري مزيّن الشعر حول الدرجة الأنسب للون بشرتك.



الشعر البلاتين

الشعر البلاتين في عرض روشاس Rochas



رغم أن اللون البلاتين ليس اللون المعتمد بشكل دائم إذ يعتبر لوناً جريئاً جداً لا يناسب جميع السيدات. كما أنه يسبّب بعض الأضرار للشعر، فقد ظهر هذا اللون من بين أبرز صيحات ألوان شعر موسم شتاء 2019 و2020.



الشعر الأسود

الشعر الأسود في عرض جيامباتيستا فالي Giambattista Valli



قد يعتقد البعض أن الشعر الأسود ليس صيحة إنما هو لون كلاسيكي. إلا أن ظهوره هذا الشتاء سيكون لافتاً لأنه سيزيّن إطلالات السيدات الشقراوات اللواتي سيعتمدنه بدلاً من الاشقر الطبيعي. تم الاحتفال بالشعر الأسود أو على الأقل بشعر بني داكن لدرجة أنه بدا أسود!



الشعر البني الأشقر

البني الأشقر في عرض ستيلا ماكارتني Stella McCartney



هو لون محيّر إنما جذاب، يقف بين درجات البني الدافئة ودرجات الأشقر الجريئة. يسهل تطبيقه مهما كان لون الشعر الطبيعي، ولكنه يحتاج إلى خبير تلوين الشعر للحصول على الدرجة المناسبة.

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الشعر البني الشوكولا

البني الشوكولا في عرض كلوي Chloe



قد تكون هذه الدرجة من البني الأكثر ملاءمة لأجواء الخريف والشتاء. يمنحك لون البني الشوكولا إطلالة دافئة وشابة في الوقت نفسه. كما أنه يزيد نعومة ملامح وجهك. وقد سجّل حضوراً قوياً هذا الموسم حتى أنه يعتبر اللون الأكثر رواجاً.



الشعر الباستيلي

درجات الباستيل في عرض ماري كاترانتزو Mary Katrantzou



نعم.. في الشتاء ستشرقين بلون شعر بدرجات الباستيل الناعمة. قد لا تكون هذه الدرجات الخيار المناسب للمرأة التي تعشق النمط الكلاسيكي، فهو جريء ويناسب أكثر الشابات اللواتي يبحثن عن خيارات مميّزة وفريدة تميل إلى الجرأة ولفت الأنظار. هذه الدرجات لا يمكنك الحصول عليها إلا في صالون تزيين الشعر، فهي تحتاج إلى خلطات معيّنة للحصول على درجة الباستيل المناسبة لك.

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