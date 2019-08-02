تعرّفي على الماركات المفضلة بالنسبة إلى فوز الفهد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - أثبتت الكويتية فوز الفهد أنها واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا وشهرة في الخليج العربي، في مجال الموضة والأزياء.

وقد حصدت مدونة الموضة الخليجية فوز الفهد Therealfouz شهرتها هذه من السوشيال ميديا، التي أبدعت باستخدامها في السنوات الماضية، وجمعت حتى الآن أكثر من 2.8 مليون متابع على انستقرام.

ومن أهم العوامل المؤثرة في نشاطها على السوشيال ميديا، هي ارتداؤها لـ أفخم المجوهرات، وملابس من أهم الماركات العالمية، ما جعلها ضمن قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة فى مجال الأزياء والموضة والتجميل فى الخليج العربي.

واللافت في صور فوز الفهد، التي تخصصت فى إدارة الأعمال، ونشطت في مجال الأزياء والموضة والتجميل، أنها غالبًا ما تفاجيء جمهورها بالعديد من الاطلالات المختلفة والجريئة نوعًا ما عن المجتمع العربي.

وتتمتع فوز الفهد بجرأة وحيوية وأنوثة ليس لها حدود، سواء كان في جمال وجهها، أو اختياراتها للأزياء التي ترتديها وتتابع خطوط الموضة العالمية بشغف، وتختار منها ما يناسبها، ولكي تتمتعي بالستايل ذاته، إليكِ بعض اطلالات مختلفة على طريقة الفاشينيستا فوز الفهد من الماركات العالمية المفضلة لديها.



فندي

فوز الفهد بإطلالة من فندي



اطلالة أنيقة جدًّا اختارتها مدونة الموضة الخليجية فوز الفهد من فندي، حيث تألقت بتنورة باللونين البني والكحلي وبليزر باللون الكحلي.



جيفنشي

إطلالة من جيفنشي



اطلالة أنيقة جدًّا اختارتها المدونة فوز من جيفنشي باللون الأسود، أظهرت أنوثتها بشكل لافت.



شانيل

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حقيبة عصرية جدًّا نسقتها مدونة الموضة فوز الفهد من شانيل، مع تنورة ميدي وتوب باللون الأبيض.



ديور

إطلالة من ديور



غالبًا ما تختار مدونة الموضة فوز الفهد اطلالاتها من ديور، عندما يتعلق الأمر بالفساتين أو المعاطف.



توم فورد

فستان من توم فورد



اطلالة عصرية وأنيقة اختارتها مدونة الموضة فوز الفهد من توم فورد، أظهرت أنوثتها بشكل لافت.

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بالنسياغا

إطلالة من بالنسياغا



اطلالة عصرية اختارتها مدونة الموضة فوز الفهد من بالنسياغا، حيث تألقت بقميص باللون الأبيض ومنقش، مع بنطلون، وحذاء عالِ عصري.



برادا

إطلالة مميزة من برادا



تألقت مدونة الموضة فوز الفهد بألوان جريئة وعصرية زاهية من برادا، أظهرت حيوتها في اختيار الاطلالات.

شاهدي اطلالات فوز الفهد بالماركات العالمية، واختاري منها ما يتناسب وذوقكِ لتتألقي أنتِ أيضًا.

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