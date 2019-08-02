استوحي إكسسوارات العيد من الفاشينيستا شوق محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تحرص الفاشينيستا شوق محمد، على مواكبة أحدث خطوط الموضة العالمية، لا سيّما في مجال الاكسسوارات، إذ إنها تضفي على الإطلالة رونقًا خاصًّا، وتغيِّر تفاصيلها بالكامل إلى الأجمل، لذا تُزيِّن شوق اطلالاتها بأقراط مميزة، أو أساور ناعمة، أو ساعة يدٍ تتناغم مع ما ترتديه.

كذلك، تهتم باكسسوارات الشعر، والنظارات، ويلاحظ مَن يتابعها أنها تختار اكسسوارات اطلالتها بدقة متناهية، وبما يناسب شخصيتها وأزياءها.

وغالبًا ما تختار شوق اكسسوارات ذات أسلوب شبابي، وأحيانًا تميل إلى الأسلوب العصري، ومرات تعتمد الطابع الكلاسيكي الفاخر، إضافةً إلى التصميمات الفريدة من نوعها، والاكسسوارات الضخمة التي تلفت الانتباه، وتارةً تجمع بين أساليب عدة.

وقد نشرت شوق عبر حسابها الرسمي في "انستقرام" صورًا من اطلالاتها، بدا فيها اعتمادها الكبير على الاكسسوارات، أبرزها اطلالة كلاسيكية، وضعت فيها أقراطًا صفراء ضخمة، وزيَّنت شعرها المموَّج بربطة صفراء عليها ورد باللون الزهري، وخطوط كحلية، وارتدت خاتمًا أنيقًا فضيّ اللون.

استوحي اكسسوارات العيد من الفاشينيستا شوق محمد



وفي اطلالة أخرى، تميل إلى الطابع الكلاسيكي، ظهرت بأقراط فضية ضخمة، ونظارات بيضاء. كما ظهرت باطلالة مميزة، ارتدت فيها سلسالًا بحروفها، ومشابك شعر صغيرة، وأقراطًا بنخلتين.

أيضًا، أطلَّت شوق بنظارات سوداء صغيرة، وساعة من علامة رولكس، وأقراط ذهبية بشكل وجه، وعقد بسيط، أيضًا اعتمدت صيحة الظهور بالنمش، حيث اختارت أقراطًا برونزية ضخمة، ميَّزتها عن باقي الفاشينيستات.

وفي اطلالة عصرية، ارتدت نظارة صفراء، وأقراطًا ضخمة، وزيَّنت شعرها بما يواكب الاطلالة بالضفائر الأفريقية، وظهرت بأقراط بيضاء كبيرة، ونظارات شفافة ضخمة، وزيَّنت أظافرها بعلامة ديور، كذلك ارتدت نظّارةً بشكل رخام من الأطراف، وساعة رولكس، وسلسالًا صغيرًا بشكل دائري، وربطة شعر بيضاء بزينة صفراء وكحلية، وفي اطلالة عصرية أخرى، اختارت أقراطًا بسيطة، ونظارات شفَّافة.

وفي اطلالة تميل إلى الفخامة، أطلَّت بمكياج أبرزَ ملامحها، وعقد ضخم بأشكال هندسية مترابطة، واعتمدت مكياجًا أحمر، وأقراطًا ذهبية، كما ارتدت في إطلالة مميزة أقراطًا من علامة ديور، وساعة فضية.

وفي إطلالة أكثر أنوثة، تزيَّنت بنظارة كلاسيكية زهرية، وأقراط ضخمة فضية على شكل قلب، وظهرت أيضًا بسلسالٍ بزهورٍ بيضاء صغيرة متسلسلة، وأقراط صفراء ضخمة، كما ارتدت أقراطًا صغيرة من اللؤلؤ، وعقدًا بسيطًا وإسورة، ونظارة باللون البني، وأطلت أيضًا بسلسلتين ذهبيتين، بشكل ناعم، وزيَّنت شعرها بزهور كبيرة بيضاء.

استوحي اكسسوارات العيد من الفاشينيستا شوق محمد



واختارت شوق كذلك اطلالةً بمشبك شعرٍ مزيِّن باللؤلؤ، إضافة إلى خاتم لؤلؤي، يحمل اسمها، وظهرت أيضًا بأقراط مزيَّنة بالرخام والخيوط الوردية.

ومؤخرًا، أطلت بثلاث أساور، جمعت بين الفخامة والبساطة، اثنتين باللون الذهبي، وواحدة بالقماش الفوشي، كما وضعت ساعة يد، جمعت بين الذهبي والفضي، وأقراطًا من اللؤلؤ.

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