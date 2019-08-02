صور لفات حجاب جديدة من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تعتمد مدونات الموضة على مبدأ التجديد والتغيير في ما يتعلق باطلالتهنّ، لتلهمن المتابعات أفكارًا مختلفة بعالم الأزياء، بخاصة وأنّ الصبايا دائمًا ما يبحثن عن كل ما هو جديد لمظهرهن.

وبعالم مدونات الموضة المحجبات، تتغير لفات الطرح بين فترة وأخرى، أمر اعتدنَ عليه منهنّ، فكل فترة تلهمنا الفاشينيستات بلفات حجاب جديدة، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من أبرز هذه اللفات لاطلالة متجددة.

لفة الحجاب مع مشابك الشعر

لفة الحجاب مع مشابك الشعر



لم نكن نتوقع أنّ موضة دبابيس الشعر اللؤلؤية تبرز بهذا الشكل بعالم المحجبات، فالكثير من الفاشينيستات كالمدونة آسيا، اعتمدن لفة حجاب التوربان الانسيابية مع وضع مشبك الشعر على أحد الجانبين لاطلالة لافتة للأنظار.



لفة حجاب السكارف المستوحاة من الريف

لفة الحجاب السكارف المستوحاة من الريف





أصبحت هذه اللفة التي كانت ومازالت تعتمدها الصبايا في الريف، جزءًا أساسيًّا بلفات الحجاب لمدونات الموضة، كهذه اللفة من ماريا عليا، باعتماد السكارف المثلثي، وربطه للوراء، بحيث يكون مائلًا قليلًا على جنب، وهي من اللفات المريحة للصيف، وتناسب الكثير من التصميمات العصرية لديكِ، كالجينز والفساتين الصيفية.





لفة حجاب واسعة مع ربطها من الجانبين

لفة الحجاب الواسعة مع ربطها من الجانبين





بهذا الطقس الحار، أفضل اللفات التي يمكنكِ اعتمادها خلال هذا الصيف، هو لفات الحجاب الواسعة، كهذا الستايل من سمر البارشا، والتي لا تتطلب ربط الحجاب من عند الرقبة، فقط ثبّتي الحجاب من أعلى جانبي الرأس، واتركي الطرحة منسدلة، ومن ثم ضعيها على كتفيكِ.

لفة الحجاب القطنية الواسعة من دون ربطها

لفة الحجاب الواسعة مع ربطها من الجانبين





هذا الستايل من الفاشينيستا حنان تيهالي، من أبسط لفات الحجاب التي يمكنكِ اعتمادها هذا الصيف، فقط سوف تحتاجين بطانة قطنية تحت الحجاب، وتضعين الحجاب من المنتصف، على رأسِك، وتضعينه على كتفيكِ، لكن احرصي على أن تكون البطانة مُحكمة، لأنكِ لن تضعي أيّ دبابيس بالحجاب.

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