كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:35 مساءً - صور مكياج نجمات لعيد الأضحى من وحي النجمات العربيات، اللواتي تألّقن في العديد من اطلالاتهن، سواء النهارية أو المسائية بمكياج ناعم وأنثوي تارةً، وبمكياج لافت وبارز بالظلال اللامعة وبالألوان العصرية المواكبة لأبرز صيحات المكياج، تارةً أخرى، بلمسات عصرية تحاكي أنوثة المرأة العربية ذات السحنة السمراء الجذاّبة. اختارها لكِ "الخليج 365.نت" لتستهلمي مكياجكِ في عيد الأضحى وتتألٌقي باطلالة لافتة على غرارهن.

مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي النجمات بالصور



1- مكياج دخاني على غرار بلقيس فتحي



تتميّز النجمة العربية بلقيس فتحي بجاذبية وسحر خاص، فهي تُعزز جمالها باعتمادها مكياج يُبرز ملامح وجهها بأسلوب أنثوي لافت. ولعلّ مكياج العيون بأشكاله المتعدّدة دخانيّ برونزي، أو معدني، أو شرقي، إضافة إلى الرموش الاصطناعيّة الكثيفة والطويلة، التي تمنحها نظرة دراماتيكيّة ساحرة، يُبرز جمال اتّساع عينيها. ولاطلالة ساحرة في العيد، اختاري مكياج عيون دخانيًّا بألوان ظلال ترابية التي تحدد الجفون العيا، وصولًا إلى حدود الحواجب، وطبّقي خطوط الأيلاينر السوداء حول الجفون السفلية للعيون، مع وضع أحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق لإبراز جمال شفتيكِ، ولا تنسي تمرير البلاشر الزهري لإضفاء لمسات من الإشراق على غرار النجمة بلقيس.

مكياج بلقيس

2-مكياج لافت بـ الأيلاينر المقوس لأمل العوضي



لاطلالة لافتة وعصرية في عيد الأضحى، استلهمي مكياجكِ من وحي النجمة المتألقة أمل العوضي، وطبّقي الأيلاينر المقوس عن طريق رسم خط الأيلاينر العريض باللون الأسود على الجفون العليا للعين، وصولًا لحدود الحواجب. وأضيفي لمسات من الإشراق على نظرتكِ، من خلال وضع الظلال البنفسجية لتغطي الجفون العليا، مع اعتماد أحمر الشفاه باللون الوردي الفاتح.

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أمل العوضي



3-مكياج برونزي لافت على غرار بثينة الرئيسي



مكياج برونزي، لاطلالة ساحرة تناسب الأجواء المسائية في عيد الأضحى، اعتمديها على غرار النجمة بثينة الرئيسي، وذلك من خلال تطبيق كريم الأساس البرونزي المناسب للون بشرتِك، ثم قومي بتنسيق لون البودرة ومكياج العيون وأحمر الشفاه، وفقًا لذلك. ابدئي بوضع كريم الأساس باللون الغامق وتحديدًا حول الفكين والأنف، ثم ضعي كريم أساس بلون أفتح حول محيط العينين والأنف. قومي بمزج اللون البرونزي مع الذهبي والبني والبنفسجي، ومرّريها على الجفون العليا للعيون لتظهري بأجمل اطلالة بالمكياج البرونزي. ثم، طبّقي الأيلاينر الرفيع فوق العين، ليصل إلى زوايا العين الخارجية بأسلوب مقوس رفيع. ارسمي بالكحل الاسود خطًّا مستقيمًا ابتدءً من زاوية العين الداخلية، ليصل إلى حدود العين الخارجية. طبّقي أحمر الشفاه باللون البفنسجي الغامق مع تحديد حدود الشفاه بكونتور باللون البني الفاتح. ولا تنسي وضع الرموش الاصطناعية الكثيفة لإبراز جمال عينيكِ على غرار النجمة بثينة الرئيسي.

صور مكياج نجمات لعيد الأضحى

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