علاج حب الشباب بمستحضرات ينصح بها الخبراء

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:35 مساءً - تختلف الكريمات المعالجة لحب الشباب اعتماداً على نوع البشرة، وطبيعة المشكلة في حد ذاتها، بحيث لا تكون قاسية على البشرة، فتعالج مشكلة حب الشباب من دون أي أضرار جانبية على البشرة.
انطلاقاً من ذلك، اخترنا لك أفضل المستحضرات لعلاج حب الشباب، والتي ينصح بها الخبراء والاختصاصيون.
Clinique Acne Solutions Clearing Gel
يتميز هذا المستحضر المعالج لحب الشباب، بتركيبته الخفيفة الخالية من العطور والزيوت والبارابين، والتي تحتوي على خصائص قادرة على القضاء على حب الشباب نهائياً، فهو يشتمل على حمض الساليسيليك الذي يعد علاجاً فاعلاً لـمشكلة حب الشباب. ضعي طبقة رقيقة من هذا المستحضر على بشرتك مرتين في اليوم بعض تنظيف بشرتك، وستلمسين سريعاً نتائجه الفعالة.
Differin Adapalene Gel 0.1% Acne Treatment
يحتوي هذا المستحضر المخصص لعلاج حب الشباب، على الريتينويد، وهي المادة التي يوصي بها أطباء الجلد خصيصاً لمعالجة مشكلة حب الشباب، والتي تعدّ عنصراً أساسياً في مكافحة ظهور حب الشباب. كما يتميز بتركيبته الخالية من العطور والكحول والزيوت.
Murad Post-Acne Spot Lightening Gel
يشتمل هذا المستحضر على لحاء الصفصاف وزيت شجرة الشاي اللذين بساعدان على تهدئة التهابات البشرة وتطهير البقع الناتجة من حب الشباب، كما أنه يعمل على التقليل من الندبات التي يتركها حب الشباب على البشرة، كونه غنياً بالهيدروكينون التي تمنع إنتاج الميلانين المسؤول عن ظهور البقع والتصبغات على البشرة.
IT Cosmetics Your Skin But Better
يعد هذا المستحضر الحل المثالي لمشكلة حب الشباب والحد من ظهور البثور، كما أنه يحتوي على عامل حماية من الشمس 50 SPF. إضافة الى ذلك، يتميز هذا المستحضر بتركيبته المضادة لشيخوخة البشرة، والتي تعمل أيضاً على ترطيب البشرة، نظراً الى احتوائه على الكولاجين المهدرج والببتيدات والنيكائين وحمض الهيالورونيك، إضافة الى الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقلص التجاعيد والمسامات وتحسّن نسيج البشرة.
Dermalogica Breakout Contro
إذا كنت امرأة عاملة وتريدين التخلص من حب الشباب من دون الاستغناء عن وضع المكياج، فإن هذا المستحضر يعد الخيار الأفضل لك، حيث بإمكانك تطبيقه على البشرة قبل وضع المكياج، فصيغته المضادة للجراثيم تساعد في الحد من ظهور حب الشباب، في حين أن حمض الأزيليك الذي يحتوي عليه يتحكم في عملية إنتاج الزيوت في البشرة، فيقتل البكتيريا ويمنع انتشارها على سطح البشرة.
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