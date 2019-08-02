سيروم الشعر.. فوائده وكيفية استخدامه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:35 مساءً - سيروم الشعر عبارة عن مادَّة تُصنع من زيت السيليكون وتساعد في علاج مشاكل الشعر المتشعبة، فـ سيروم الشعر يعتبر علاجاً مقوّياً للشعر الضعيف والمتكسِّر والتالف، والذي قد يعود إلى أسباب مختلفة أبرزها عادات غذائيَّة غير صحيَّة. والأهم أنّ هذا السيروم لا يحتوي على مواد كيميائيَّة ضارَّة، ويتوفر في الأسواق على شكلين: بخاخ ومصل.

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نقدّم لكِ فوائد سيرم الشعر والطريقة الأمثل لاستخدامه:



• فوائد سيروم الشعر:

سيروم الشعر

ـ واقٍ من الشمس: تحمل بعض أنواع سيروم الشعر تركيبة غنيَّة بمعامل للوقاية من أشعة الشمس. فالتعرُّض المباشر لأشعة الشمس يؤدي لتلف الشعر. لذلك استخدمي أنواع السيروم المناسبة لحماية شعرك بشكل آمن.

ـ ترطيب الشعر ولمعانه: يساعد سيروم الشعر على حمايته من التلف الذي ينتج بسبب التعرَّض لعوامل الجو الخارجيَّة، ويعمل كمرطب فعَّال لجميع أنواع الشعر ويحافظ على نسبة الزيوت على الشعر من دون وجود أي ملمس دهني أو لزج، حيث تعمل على التصاق الأتربة والجراثيم على فروة الرأس. وينصح باستبدال أنواع زيوت الشعر بالسيروم لأنَّه يعمل على تنعيم وفرد الشعر المجعَّد وزيادة لمعانه، كما يجدِّد حيويَّة الشعر التالف ويخلصه من التشابك. لذا يجب الحرص على استخدامه بعد كل استحمام وعلى الأقل 3 مرَّات أُسبوعياً.

ـ تقوية بصيلات الشعر: يحتوي السيروم على نسبة كبيرة من الزنك والبروتين فيساعد استخدامه بشكل مستمر على تقوية البصيلات، التي تحتوي على جذور الشعر والغدد الدهنيَّة، التي تعمل على حماية وتليين الشعر.

ـ الحماية من أدوات التصفيف الحراريَّة: من المعروف أنَّ أدوات التصفيف الحراريَّة تساعد على تقصُّف الشعر وإتلافه بشكل كبير كمكواة الشعر والمجفف الكهربي ما يؤدي بالنهاية إلى شعر تالف. وهنا يجب الحرص على استخدام السيروم المناسب لنوع شعرك حتى يساعد على الحدِّ من الآثار المدمِّرة لهذه الأدوات، التي يجب استخدام السيروم قبل البدء باستخدامها لتجنُّب تعرُّض الشعر للتلف بسبب الحرارة الزائدة عن الحد. يمكنك الحفاظ على شعرك عن طريق رش السيروم عليه بعد الانتهاء من استخدام هذه الأدوات الحراريَّة.

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• كيفيَّة اختيار سيروم الشعر المناسب:

سيروم الشعر

ـ اختيار السيروم الكثيف والثقيل للشعر المجعد والتالف الذي يعاني من مشاكل كبيرة كالجفاف.

ـ معرفة طبيعة ونوعيَّة الشعر واختيار السيروم على حسب النوعيَّة، فالسيروم الخفيف الملمس يكون مخصصاً عادَّة للشعر الناعم الخفيف.

ـ تجنُّب الإفراط في استعمال السيروم للشعر مهما كان نوعه؛ لأنَّه يسبب الأذى للشعر، ومن المعروف أنَّ كل شيء يزيد عن حدِّه المعقول يحصد نتائج عكسيَّة.

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• خطوات استخدام سيروم الشعر:

سيروم الشعر

ـ يغسل الشعر باستخدام شامبو لطيف ومناسب لنوع شعرك.

ـ ضعي كميَّة قليلة من سيروم الشعر بين يديك ثمَّ قومي بتوزيعه على شعرك.

ـ احذري توزيع السيروم على فروة الرأس.

ـ اتركي شعرك لكي يجف تماماً ثمَّ قومي بتمشيطه.

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