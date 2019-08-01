فساتين ناعمة مناسبة للصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - لا تتخلى محبات الفستان عنه خلال موسم الصيف. فلا بدّ من وجود مجموعة من الفساتين الناعمة في الخزانة، لكي تختار بينها ليومياتها.

لا يوجد أجمل من الفساتين الناعمة التي ستتألقين بها في الصيف في كل أوقاتِك، لذا لا تترددي أبدًا في اختيار فساتين ناعمة قصيرة إذا كنتِ ترغبين في التألق بدعواتكِ المفضلة، بخاصة إذا كانت نهارية أو في حفلات الشاطئ المختلفة.

فساتين ناعمة للصيف





تبقى موضة الفساتين القصيرة دائمًا هي الأبرز والأجمل في عالم الأزياء. حيث تليق الفساتين القصيرة بمختلف الأوقات والمناسبات. بخاصة وأنها تمنح المرأة عند ارتدائها لها، المزيد من الأناقة، والرشاقة، والأنوثة..



فساتين ناعمة قصيرة





طريقة تنسيق الفساتين القصيرة

نسقي فستانًا قصيرًا ناعمًا بستايل المقلم، ومعه حذاء رياضي، أو تألقي بفستان قصير ناعم باللون الأبيض، واختاري معه الاكسسوارات التي تمنحه التميز بشكل فريد من نوعه، يمكنكِ ارتداء حذاء بكعب عالٍ أو يمكنكِ تنسيق حذاء مسطح.

إن كنتِ تحبين ألوان الصيف في الفساتين، فلا تترددي مطلقًا في اختياره باللون الأصفر أو اللون الأحمر أو الأزرق، فاللون الذي ستختارينه للفستان سيمنحكِ جاذبية خاصة.

تنسيق الفساتين الصيفية بأكثر من طريقة وذلك بحسب المكان الذي توجدين به. يمكنكِ اختيار الأحذية الرياضية والصندل ذي الكعب العريض والـ slippers الذي يمنحكِ اطلالة مميزة ملائمة للصيف بطريقة عصرية. أما الحقائب فاختاريها بين الحجم الصغير، الكروس والخصر.



فساتين ناعمة قصيرة



فساتين صيفية

اعتمدت العديد من الفاشينيستات فساتين ناعمة قصيرة لاطلالة صيفية مميزة. بخاصة مع الموديلات بلون زاهٍ ملائم لأجواء الشاطئ. كما ظهرت فساتين بموضة الـ "Ruffles" بأكثر من شكل للحصول على اطلالة عصرية جذابة بقطعة واحدة، فظهرت مع الأكمام منسدلة الأكتاف والتموجات التي توجد على الفستان بأكمله.

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