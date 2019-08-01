فساتين سهرة بالكاب الطويل من أسبوع باريس للكوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - حجزت فساتين السهرة المزودة بالكاب الطويل مكاناً لها ضمن أسبوع باريس للهوت كوتور، فقد تسابقت ماركات لبنانية وعالمية على تقديم أجمل الموديلات لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020.



لا يمكن تصور أسبوع الكوتور من دون الإبداعات اللبنانية، فالموضة تصنع أولًا بأنامل لبنانية، وعلى منصات عروضهم سطع نجم فساتين السهرة المزودة بالكابات الطويلة ما يعني أنها ستكون من أساسيات أزياء السهرة في الموسم القادم.

فستان بالكاب الطويل من زهير مراد





كانت الحصة الأكبر من الـ Cape dresses لدى المصمم العالمي زهير مراد Zuhair Murad والذي تنوعت تصاميمه بين الفساتين المغطاة بالتطريز، الفساتين الخالية من التطريز والموديلات الـ V Neck المميزة بكسرات البليسيه الضيقة.



على عكس زهير مراد الذي ركز على الفساتين المزينة بتطريزات من نفس لون الفستان، زين المبدع إيلي صعب Elie Saab فساتينه بالتطريز الذهبي فائق الدقة مما منح تصاميمه فخامة لا تضاهى لا سيما بتوفر الأحزمة المخملية التي تلف الخصر لتحدده.

فستان سهرة بالكاب الطويل من تصميم ستيفن خليل





ذهب زياد نكد بعيدًا فاكتظت منصة عرضه بباقة من الفساتين الناعمة من حيث الألوان الباستيلية والقريبة إلى لون الجلد والتطريزات البسيطة، ومن جهة أخرى تألقت بعض عارضاته بفساتين بقصات فريدة وأكتاف منفوخة أضفت طابع دراماتيكي سيجعلك محظ الأنظار في السهرات الهامة.



نافست دور الأزياء العالمية على تقديم فساتين خلابة مغطاة بالكاب كما في التصميم الأسود ديور Dior كما أحببنا الفستان الديكولتيه المزود بكاب يلف الرقبة من توقيع ماركة أنطونيو جريمالدي Antonio Grimaldi، وعلى غرار دور الأزياء اللبنانية برع المصمم الأسترالي Steven Khalil في تقديم فستان أزرق فاتح Baby blue مزدان بالتطريزات الذهبية.

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