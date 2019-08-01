فساتين قصيرة بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تحديد شكل الجسم هي طريقة ذكية تساعد على اختيار فستان السهرة الأنسب لكِ من دون معاناة، من خلال اتّباع بعض الخطوات.

يختلف شكل الجسم بين امرأة وأخرى، فبعضهنّ قصيرات، والبعض الآخر طويل أو متوسط الطول، وبعضهنّ رفيع والبعض الأخر سمين، وتختلف المناطق التي تتعرض فيها الفتاة للسمنة من واحدة إلى أخرى.

Chanel





تملك فساتين السهرة القصيرة سحرًا لا يقاوَم، يُذكّرنا بأناقة السبعينيات، ومن جانبها برعت دور الأزياء العالمية في تقديم باقة فخمة ضمن عروض أسبوع باريس لأزياء الكوتور خريف وشتاء 2019 - 2020.



- تمنح فساتين السهرة المزودة بكابات طويلة أو أكمام بارزة، لمسة فخامة على أيّ اطلالة، وقد زينت الفساتين القصيرة لدى إيلي صعبElie Saab وباتريك فام Patrick Pham، اعتمدي هذه الصيحة لتزيدي عرض كتفيكِ النحيلتين.

Patrick Pham



- اعتمدي فساتين السهرة المغلفة بالطبعات كما في تصميم ألكسندر فوتييهAlexandreVauthierأو المصمَّمة بتنورة منفوشة مثل موديل ماركة باتريك فام Patrick Pham اذا كنتِ نحيفة الجسم.

- استعيني بفساتين السهرة مستقيمة القصة، مثل القطع الموقعة من ألبرتا فيريتا Alberta Ferrettiورالف آند روسو Ralph & Russo إذا كان قوامكِ مربع الشكل.

Givenchy





- لتنحيف منطقة الأكتاف والصدر إذا كان قوامكِ على شكل المثلث المقلوب، اِلجئي إلى فساتين السهرة المصممة بياقة V Neck كما في تصميمات فلورا ميراندا Flora Miranda وديور Dior.

- اعتمدي موضة فساتين السهرة ذات التنانير المنفوشة من توقيع ألكسيس مابي Alexis Mabilleأو باتريك فام Patrick Pham لتخفي منطقة الأرداف الممتلئة.

Zuhair Murad



- نسقي فساتين السهرة القصيرة من زهير مرادZuhairMurad، جورج شقرا Georges Chakra وجيفنشي Givenchy مع أحذية مدببة أو صندال باللون البيج الفاتح Nude Sandals لتزيدي طول ساقيكِ.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً:

فساتين سهرة ديكولتيه موضة صيف 2019 بحسب شكل الجسم

فساتين سهرة بحسب شكل الجسم2019