جلابيات العيد بوحي من خيارات أبرار سبت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - اختارت الفنانة أبرار سبت جلابيات عدة أنيقة خلال الفترة الماضية، من الممكن أن تلهمكِ أفكارًا مميزة بطابعها العصري الأنيق، لاطلالات جلابيات عيد الأضحى المبارك.

عبايات ملونة للعيد موضة صيف 2019



حيث ارتدت أبرار سبت جلابية حمراء بنقشات ذهبية، جاءت بتصميم واسع يجمع بين الطابع القديم والحديث، كما ظهرت بجلابية عصرية قصيرة، بيضاء على الأطراف، ويزينها اللون الأحمر من المنتصف بحزام ذهبي في الخصر وزهور ذهبية تزين اللون الأبيض، ونقشات ذهبية عدة تزين اللون الأحمر، كما تزيَّنت بجلابية بيضاء منقوشة بنقط ملونة وحزام أزرق وجيوب زرقاء كبيرة، وتداخلت فيها ألوان عدة لتبدو أكثر جمالًا، وأطلت أيضًا بجلابية تحمل العديد من الألوان بشكل خطوط مميزة وجميلة.

أبرار سبت

وظهرت بجلابية مشابهة للفستان، حيث صُمِّمَت باللون الفوشيا، محددة للخصر وتتسع من الأسفل، وزيّنتها نقشات ذهبية عدة مميزة، وأطلت بجلابية بنفسجية بحزام أحمر في الخصر تزينه دائرة ذهبية بتصميم منفوش وأكمام شفافة، يزينها اللون الذهبي، وفي أسفل الفستان خطوط ذهبية وبيضاء وحمراء ليبدو في غاية التميز.

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عبايات باللون الأبيض ناعمة لصيف 2019