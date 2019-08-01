أكسسوارات مميزة من إطلالات مهيرة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - اختارت الإعلاميةُ مهيرة عبد العزيز، خلال الفترات الماضية، العديدَ من الاكسسوارات المميزة والفريدة من نوعها، التي تكمل أناقة مظهرها،إذ تتمتع بحسن اختيار ما يناسبها وما يواكب خطوط الموضة، سواء في اطلالاتها العملية اليومية أو المناسبات الكبيرة.



اختارت مهيرة الظهور بخواتم عدة ملونة، وأقراط طويلة وأساور مميزة تلفت الأنظار، إلى جانب قطع المجوهرات التي تضيف لها الكثير من الأنوثة، ومن أبرز اختياراتها ما يلي:

أكسسوارات مميزة على طريقة مهيرة عبد العزيز





جمعت مهيرة بين سوارٍ وحلق وسلسال باللون الذهبي، تزينها زهور بيضاء، وخاتم باللون الأسود تزينه زهور بيضاء، وسوارٍ عصرية بشكل ثعبان، وظهرت بأقراط ذهبية طويلة تزين أطرافها فصوصٌ فضية، وعقد بتصميم ثعبان عصري مزين بالفصوص الفضية أيضًا، وسوار كبيرة باللونين الذهبي والبني، وجمعت بين أكثر من طقم في اطلالة واحدة؛ حيث ارتدت خاتمًا وسوارًا ملونين بالأسود، وتزينهما ورود عدة بيضاء، وسوارين بتصميم ثعبان ذهبي برؤوس ملونة، وسوار وخاتم آخريْن بأشكال المعين المتتالية باللون البرونزي.



ومن الاكسسوارات الملونة، اختارت مهيرة أقراطًا مربعة خضراء، وسوارًا كبيرة بمربعات عدة ملونة، منها الأسود والأخضر والرمادي، وخاتمًا بمربعين ملونين، وارتدت خاتمًا بنيًّا كبيرًا وآخر أخضر أكثر ضخامة، وأقراطًا طويلة خضراء، وأطلَّت بخاتم ضخم مربع باللون الأسود وأقراط بيضاء بزينة خضراء على هيئة ورقة شجر، كما تزينت بأقراط كبيرة وردية وخاتم أزرق ضخم، وخاتم بحجرين كبيرين باللون البنفسجي والبني.

أكسسوارات مميزة على طريقة مهيرة عبد العزيز





وأطلت بالعديد من المجوهرات الباهظة، منها طقم ناعم يحمل علامة وردة، مكون من خاتم وعقد ناعم، وارتدتْ أقراطًا طويلة وسوارًا ناعمة أنيقة، وظهرت بطقم فضي تزيِّنه ورود متتالية بأقراط طويلة وعقد دائري، وسوارًا تميل للضخامة وخاتم بزهور، وبدت في غاية الأنوثة والأناقة، كما ارتدتْ حلقًا طويلًا وعقدًا باللون الفضي، وتزينهما فصوص عدة ذهبية مميزة على شكل أوراق شجر.



وعن الأقراط الطويلة المختارة بعناية، اختارت أقراطًا بزهرة زرقاء تخرج منها خيوط عدة، وظهرت بأقراط طويلة ذهبية بلؤلؤ وخاتم ذهبي ضخم، وارتدتْ أقراطًا ذهبية، وزينت شعرها بمشبك ذهبي كبير وناعم، كما أطلت بأقراط بوردتين متسلسلتين وخاتم طويل ذهبي، كما تزينت بأقراط ضخمة ماسية على شكل أوراق شجر، وسوار كبيرة عصرية بشكل ثعبان وخاتم مميز، ولاطلالة أكثر نعومة ارتدتْ أقراطًا مميزة تحمل ألوانًا عدة، الأصفر والأزرق والزهري.

مهيرة عبد العزيز





ولظهور أكثر تميزًا ارتدت خاتمًا بفراشتين من اللؤلؤ وأقراطًا بوردة ذهبية، وزينت شعرها بالذهبي، ونسقت سلسالين طويلين بزينة كبيرة، أحدهما زهرة والآخر كعلامة شمس، وارتدت طقمًا من أقراط وخاتم وسوار بلون ذهبي يزيِّنه الرمادي وزهور بيضاء، وأطلت بخاتم يحمل زهرة كبيرة وأقراط بيضاء دائرية ضخمة، وسلسال ناعم بعلامة فان كليف، ولاطلالة أخيرة مميزة تزينت بسوار عصرية بفيونكة وأقراط كبيرة بنجوم مترابطة.

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