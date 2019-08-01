حجابات ملونة من مدونات الموضة لإطلالتكِ في عيد الأضحى

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 07:35 مساءً - الحجاب بالألوان المختلفة من القطع التي تضيف لمسة منعشة لاطلالتكِ ككل، كما أنها تلعب دورًا مهمًّا في أن تبدي كل مرة باطلالة مختلفة ومتجددة، مع تغيير ألوان الحجاب لديكِ.
وفي عيد الأضحى المبارك الذي نستعد لاستقباله هذه الأيام، هناك بعض لفات الحجاب الملونة التي يمكنكِ اعتمادها بأكثر من طريقة، مع الكثير من القطع لديكِ، للمسة مميزة، وإليكِ التفاصيل..
حجاب بألوان الروز
هذا اللون أنثوي وناعم بدرجة كبيرة، ننصحكِ باعتماده مع القطع الجينز مثلًا، ومن الممكن أن تختاريه معرّقًا بالورود كالفاشينيستا عهود أشرف، ليناسب أكثر أجواء الصيف، أو أن تعتمديه سادة إن كنتِ تبحثين عن مظهر أكثر بساطة.
اللون الروز بلفات الحجاب كذلك، مناسب للصبايا صاحبات البشرة الفاتحة، ويجعلكِ تبدين ببشرة متوهجة.
حجاب بالألوان المتناغمة
من الممكن أن ترتدي أكثر من طرحة بألوان مختلفة بالاطلالة نفسه، مثلما فعلت المدونة سهر فؤاد، باعتماد ألوان حجاب الأبيض والبنفسجي، لاطلالة متناغمة وناعمة، جربيها مع لوك كاجوال باللون الأبيض الثلجي، مع البنطلون الجينز الفاتح، مناسبة لنهار العيد، أو حتى اطلالتكِ على الشاطئ.
حجاب باللون الأحمر الطوبي
من الدرجات التي بدأت في الظهور مؤخرًا على ساحة الموضة، هو هذه الدرجة من الأحمر الطوبي، مناسبة بشكل كبير للفساتين المخملية فاتحة اللون، بأن تكسري حدّته مع هذه الدرجة، التي تزيدكِ جمالًا ونعومة، كهذا اللوك من الفاشينيستا خولة المراغي.
والمميز بهذه الدرجة، أنها مناسبة لكل ألوان البشرة، وحتى ستُبرز جمال البشرة البرونزية في الصيف.
حجاب شفاف يعكس ألوان صارخة
من الأفكار التي لفتت أنظارنا لألوان الحجاب، هو اعتماد حجاب شفاف، مع درجة أخرى كبطانة بلون فاقع، ليظهر لنا لونًا جريئًا ومخمليًّا أيضًا، مناسبًا كذلك لأوقات السهرات في العيد، كهذا الحجاب الشفاف باللون الأسود مع اللون الأخضر الفيروزي، كبطانة، لاطلالة غاية في النعومة.
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