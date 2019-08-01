تسريحات شعر جريئة بأسلوب ريهانا.. ستعجبك بالتأكيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 أغسطس 2019 04:34 مساءً - ليس الأزياء وحدها ما يمنح الإطلالة لمسة جرأة، إنما أيضاً تسريحات الشعر المبتكرة والألوان التي تزيّن خصلاته. وهذا بالتحديد ما تعتمده النجمة الشابة ريهانا التي تعتبر أيقونة في عالم الجمال خصوصا بعدما أطلقت علامتها الخاصة من مستحضرات التجميل والتي لاقت رواجاً كبيراً وحققت نسبة مبيعات عالية ولا تزال.



في ما يأتي، جولة على أبرز تسريحات الشعر التي اختارتها ريهانا على مرّ السنوات، استوحي منها تسريحة شعر جريئة تجذب الأنظار إليك.



خلال حضورها حفلة The Webster X Feny Pop Up Experience أطلّت ريهانا بتسريحة شعر جريئة جداً إذ عمدت إلى صنع ضفائر من خصلات شعرها بالكامل معتمدة اللون الأحمر الداكن الذي منحها جاذبية قصوى خصوصا انها اعتمدت معه مكياج عيون دخاني مع أحمر شفاه باللون الفوشيا.

خلال حضورها حفلة The Webster X Feny Pop Up Experience





لمناسبة الاحتفال بمرور عام على إطلاق مجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل، أطلت ريهانا في مدينة نيويورك، بمكياج زهري جذاب. إنما اعتمدت تسريحة شعر منسدل مع بعض التموّجات الناعمة، وقد كان شعرها أسود كاحلاً.



في يونيو/حزيران من العام الماضي، حضرت ريهانا العرض الأول لفيلمOcean’s 8 في مدينة لندن بتسريحة شعر مرفوع مع عقدة تتوسّط أعلى الرأس، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون ناعم مع أحمر شفاه داكن وجريء.

خلال حضورها العرض الأول لفيلمOcean’s 8





للمناسبة نفسها إنما في مدينة نيويوك، أطلت ريهانا بـ تسريحة الشعر المبلّل الذي تركته مشدوداً بالكامل إلى الوراء ومنسدلاً، وأكملت إطلالتها بمكياج قويّ وداكن باللون البنفسجي.



أما في مدينة باريس عام 2017، وخلال إطلاقها مجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل Fenty Beauty by Rihanna، فاعتمدت تسريحة ذيل الحصان إنما بأسلوب عصري، وقد بدت الخصلات فوضوية وجذابة. وما زاد من تمّيز إطلالتها هو المكياج الذي اعتمدته وتحديدا مكياج عينيها الدخاني.



من تسريحات الشعر التي اعتمدتها ريهانا في إطلالاتها والتي حصدت إعجاب الجماهير ولاقت استحساناً كبيراً كانت تلك التي ظهرت فيها خلال مهرجان كان السينمائي في العام 2017، حين عقدت شعرها إلى الوراء معتمدة غرة جانبية عريضة غطت جزءاً من جبينها.

خلال مهرجان كان السينمائي في العام 2017

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