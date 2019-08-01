علاج الجدري المائي

جدري الماء من أكثر الأمراض المعدية شيوعًا في العالم، يظهر بالأخص للأطفال دون الـ12 عام، يسبب طفح جلدي، حبوب، حكه شديدة، كما قد تسبب هذه الحكة في ظهور تلوث في الجلد، أو آثار تتكون بعد شفاء الجروح، وهو مرض يتسبب في إرتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى إجهاد جسم المريض.

علاج جدري الماء

نقلًا عن موقع "CDC": لا يوجد علاج لمرض جدري الماء، فهو يزول من تلقاء نفسه دون أي تدخل، ولكننا قد نستخدم بعض العلاجات لتخفيف الأعراض وتقليل من فرصة انتشار المرض، أهمها:

أخذ حمام بارد للتقليل من الحكة، تطبيق الكمادات الباردة على الجسم باستمرار.

أخذ حمام بدقيق الشوفان فهو أيضًا يساعد على تقليل الحكة.

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ارتفاع درجة الحرارة هو رد فعل طبيعي للجسم عند ظهور تلوث به، عندما تكون درجة حرارة الجسم أعلى من المعتاد تقتل البكتيريا والفيروسات التي تسبب المرض، فبالتالي تضر أدوية خفض الحرارة بمنظومة الدفاع الطبيعي التي يقوم بها الجسم من تلقاء نفسه، لذا يجب علينا عدم أخذ أدوية لخفض درجة حرارة الجسم إلا في الضرورة القسوى وبجرعات محددة.

يمكن أخذ مسكنات حسب الحاجة.

الحرص على شرب الكثير من السوائل في فترة المرض.

في حال تعرض بثور جلد المريض للالتهاب يمكن أن يصف له الطبيب أحد الأدوية المضادة للبكتيرية.

الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض هم النساء الحوامل والمواليد الجدد نتيجة لضعف أجهزة المناعة الخاصة بهم.

ليس من الضروري أن ينام المريض في السرير لفترات طويلة، ولكن عليه بالراحة قدر المستطاع والبعد عن التعب والقلق، وتناول العلاجات والأدوية اللازمة لمنع الحكة وارتفاع درجة الحرارة المبالغ فيه.