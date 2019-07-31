كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:36 مساءً - تميَّزت الفنانة أمل العنبري بالعديد من الإطلالات الرائعة منذ ظهورها الفني، إذ تحرص على اختيار الألوان التي تناسب لون بشرتها، والقصَّات المميزة التي تلائم طبيعة جسمها النحيف، وقوامها المتناسق.

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وفيما يلي، جمعنا لكِ أبرز إطلالاتها لتستوحي منها ما يناسبكِ.

فساتين سهرة على طريقة الفنانة أمل العنبري



أطلَّت الفنانة أمل بفستان زهري اللون، صُمِّم بنمط الحورية، وتميَّز بقصَّته الجميلة، ولونه الذي يناسب لون بشرتها، وصفَّفت شعرها بشكل مموَّج، وزيَّنته بإكسسوارات فضية وسوداء، كما ارتدت فستاناً أبيضَ بتصميم منفوش، وزيَّنته بعديد من الزهور البنفسجية، وفي إطلالة ثالثة، ظهرت بفستان أصفر منفوش بأكمام شفَّافة وحزام على الخصر، كذلك ارتدت فستاناً باللون البرتقالي، بأكمام قصيرة، وحزام خصر، وكشكشة من الأسفل، وفي إطلالة غاية في الروعة، اختارت فستاناً طويلاً أخضر اللون، مزيَّناً بالريش الناعم من الخصر، وحزام ذهبي عليه أوراق الشجر، أيضاً ظهرت بفستان قصير أبيض مزيَّن بالريش على الأطراف والكتف.

فساتين سهرة على طريقة الفنانة أمل العنبري



ونسَّقت العنبري ثلاثة فساتين متشابهة، أحدها مُحدَّد الخصر، وشفاف من الأسفل، ومزيَّن بنقشة فضية، وأكمام شفَّافة، ورفعت شعرها بتسريحة بسيطة، والثاني شبيه به، بنقشة فضية، وأكملت مظهرها بالشعر "الويفي" الذي زيَّن كتفيها، وفي الإطلالة الثالثة، ارتدت فستاناً بالتصميم ذاته، مزيَّناً باللمعة السوداء، وتركت شعرها منسدلاً.

وفي إطلالة ناعمة، ظهرت بفستان أبيض، بأكمام من الدانتيل الشفَّاف، وحزام أسود على الخصر، واختارت أيضاً فستاناً طويلاً باللون الزهري، بأكمام واسعة وشفَّافة، وخرز زهري لمَّاع في الأطراف، وأطلت كذلك بفستان أسود قصير، بقصَّة الكاب، و"بوت" أسود من الفرو.

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فساتين سهرة على طريقة الفنانة أمل العنبري



وقدَّمت الفنانة أمل العنبري عدداً من الأغاني المنفردة بعد خروجها من برنامج "ستار أكاديمي"، وشاركت في عدد من المسلسلات الكويتية، كما قدمت أعمالاً في التلفزيون والمسرح.

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