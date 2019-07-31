فساتين سهرة صيف 2019 بقصات مناسبة للقصيرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:36 مساءً - تبرز في أسابيع الموضة مجموعات الكوتور التي ننتظرها مع بداية كل موسم، ليس فقط للتعرف إلى جديد صنّاع الموضة، ولكن لاختيار الموديل الذي سيكرّس لأناقة لا تضاهى في المناسبات المهمّة. وخلال أسبوع الموضة بنيويورك كان من الواضح الخطوط الأساسية لصيحات موضة فساتين السهرة لموسم ربيع 2019، تناسب قصيرات القامة حيث يوجد الفستان القصير من الأمام وطويل من الخلف، ومن بينها الموديلات التي تلائم القوام القصير، لأنها ستوحي بأنه أطول. نرصد لكِ أجمل الموديلات التى تفيض بالجمال والأنوثة، وتخدم اطلالات قصيرات القامة لتستوحي منها.

Brandon Maxwell





- مجددًا حجزت الفساتينذات الشقوق الطويلة، مكانًا لها ضمن صيحات الربيع المقبل، فلفتتنا الموديلات التي أدرجها بعض الماركات ضمن مجموعاتها، نذكر منها براندون ماكسويل Brandon Maxwell وكريستيان سيريانو Christian Siriano.

لاحظنا هذا الموسم تصدّر الفساتين ذات الخصر العالي مشهد الموضة، فتألقت بها عارضات ماركات مثل كارولينا هيريرا Carolina Herrera وباميلا رولاندPamella Roland وتلك الأخيرة قدمت فستانًا بفتحة صدر على هيئة حرف V ، ما يساعدكِ في إطالة القسم العلوي من قوامِك.

Christian Siriano





- عادة ما يُنصح بتجنب الفساتين المطرزة حتى لا توحي بأنكِ أكثر امتلاءً، ولكن بتوافر موديلات مزدانة بتطريز من لون الفستان نفسه، يمكنكِ اعتماد هذا النمط بخاصة اذا ما كانت تطريزات رقيقة أو لا تغطي كامل الفستان، كما في تصميمات براندون ماكسويل Brandon Maxwell وكارولينا هيريرا Carolina Herrera

Carolina Herrera



ليس من الصعب توقع مشاهدة بعض التصميمات التي نضعها بين يديكِ اليوم على السجادة الحمراء قريبًا، لا سيّما الفساتينالـ Mermaid التي زينت منصة عرض ماركة كريستيان سيريانو Christian Sirianoوقُدّمت بموديل أسود ينحت القوام مع كشاكش التول التي تزين الأكتاف.

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