النجمات اللبنانيات وفساتين بفتحة الساق ..موضة العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:36 مساءً - تتنوّع قصات فساتين السهرة الفخمة التي ترتديها النجمات كثيرًا، وتتطور عامًا بعد عام، مع مصممي الأزياء العالميين، لكن رغم كل ذلك تبقى موضة الفساتين ذات فتحة الساق الكبيرة حاضرة دومًا في اختياراتهنّ وفي التصميمات أيضًا، لأنها اطلالات تتسم بالجرأة والعصرية والأناقة في آن، وتعطي أيّ فنانة اطلالة مبهرة كونها تليق بمختلف القامات.

والفساتين ذات الفتحة الجانبية من أكثر قصات الفساتين إغراءً وأنوثة، لأنّ الفستان، طويلًا كان أم قصيرًا، يزداد جمالًا بفتحة جانبية تُبرز طول الساق وجمالها، وتضفي لمسة أنثوية تتفوق على جميع القصات.



فساتين ذات فتحة جانبية



وعلى ذلك يشكل الفستان بفتحة الساق الجانبية خيارًا أساسيًّا للنجمات العالميات والعربيات، كونه يعطي جاذبية خاصة للاطلالة، لذلك نراه حاضرًا بشكل كبير في خيارات الكثير من النجمات في المناسبات الرسمية والحفلات، وعلى السجادة الحمراء.

لذلك فهنّ ينوّعنَ في اختيار تصميم الفستان من فوق، إلا أنهنّ يحافظن على تصميم الساق المفتوحة مهما اختلفت القصات، أو حتى المصمم الذي يتعاملن معه.

وفي الوقت الذي يُعتبر فيه فصل الصيف، فصل المناسبات والحفلات الاجتماعية، جمعنا لكِ الخليج 365، بعض اطلالات النجمات بفساتين ذات الفتحة الجانبية، لتختاري منها ما يعجبكِ ويتناسب مع ذوقِك.



هيفاء وهبي

هيفاء وهبي



تألقت النجمة هيفاء وهبي بفستان مميز مع فتحات جانبية من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال حضورها حفل زفاف نجل الأخير.



نانسي عجرم

نانسي عجرم



تألقت النجمة نانسي عجرم بفستان من جورج حبيقة خلال إحدى حفلاتها أظهر قوامها الممشوق بشكل لافت.



نوال الزغبي

نوال الزغبي



نشرت النجمة نوال الزغبي مؤخرًا صورة بفستان بلون صيفي وبفتحة جانبية مميز من لابرجوازي.



يارا

يارا



فستان مميز تألقت به النجمة يارا بفستان مع فتحة جانبية من تصميم Azzi & Osta.

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نجوى كرم

نجوى كرم



تألقت النجمة نجوى كرم خلال مشاركتها بحفل موازين، بفستان باللون الزهري وبفتحة ساق جانبية من تصميم رامي القاضي.



مايا دياب

مايا دياب



مايا دياب اختارت فستانًا متوسط الطول "ميدي"، من توقيع المصمم نيكولا جبران، بفتحة ساق جانبية جريئة أظهرت قوامها وأنوثتها بشكل لافت.



ميريام فارس

ميريام فارس



فستان أنيق تألقت به النجمة ميريام فارس باللون الذهبي مع فتحة ساق جانبية من توقيع رامي القاضي.

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