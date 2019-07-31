من انستقرام..موديلات عبايات صيف 2019 لتجديد إطلالتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:36 مساءً - عبايات صيف 2019 كل يوم في تجدد، وبين فترة وأخرى يبهرنا مصممو الأزياء وماركات العبايات الشهيرة بتصميمات أنيقة ومميزة، لكي تستطيع كل صبيّة تجديد اطلالتها بمختلف التصميمات العصرية.

واليوم قد اخترنا منصة انستقرام الذي يعرض الكثير من ماركات العبايات المختلفة، والتي اخترنا لكِ أبرزها لتجديد مظهرِك، ولتلهمكِ أفكارًا مميزة لستايلِك.

عبايه كشكش بخامة الأورغانزا

العبايه الكشكش بخامة الأورغانزا





من التصميمات المميزة والراقية، هذه العبايه السوداء مع الكشكش بخامة الأورغانزا اللامعة، لتمنحكِ اطلالة كلاسيكية مع لمسة عصرية أيضًا، والكشكش من التصميمات التي برزت موضتها بشكل كبير العام الماضي، ومازالت متربعة على عرش الموضة هذا العام. من الممكن أن تختاري هذه العبايه لمناسباتكِ بعد الظهر، مع الكعب العالي والشنط صغيرة الحجم، لا سيّما باللون الأسود إن كنتِ ترغبين في الحصول على اطلالة محايدة.

عبايه كتان بألوان باردة

العبايه بالألوان الباردة





إذا كنتِ تبحثين عن لوك بسيط ومنعش هذا الصيف، يمكنكِ اعتماد العبايه بالدرجات الباردة كالرمادي الثلجي، والتي تناسب المرأة العملية، من الممكن أن تختاري العبايه الكتان وترتدينها أثناء العمل، مع الحقائب المتوسطة والكبيرة الحجم لا سيّما حقائب شانيل Chanel المترفة، وكعب قصير أو من دون، لقضاء المشاوير النهارية الطويلة، أما لون الحجاب، فالمميز بهذه الألوان الباردة، أنّ مجرد طرحة بسيطة بالألوان المحايدة كالأبيض أو الأسود ستكون مناسبة.

عبايه مفتوحة بألوان جذابة من الساتان الحريري

العبايه المفتوحة بألوان جذابة من الساتان الحريري





هذه القطعة الأنثوية ستناسب الصبايا صاحبات الذوق الرقيق، بخاصة وإن جمعت الألوان المخملية كالأخضر العشبي مع خامة الساتان الناعمة، نسقيها مع الفساتين الضيقة لاطلالة محتشمة ومريحة، وسوف تناسب هذه الاطلالة المناسبات الكلاسيكية، بخاصة وإن نسقتها مع الأحذية الذهبية اللون، والشنطة الميتالك.

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عبايه مع الشراشيب المترفة

العبايه مع الشراشيب المترفة





مازالت موضة الشراشيب العصرية في تجدد دائمًا، وهذه المرة اخترنا لكِ تصميمًا أكثر فخامةً وترفًا، من الريش المطرز على الفستان من بعد الخصر، وعلى الأكمام، لاطلالة كلاسيكية من الدرجة الأولى، نسقيها مع الأحذية الشفافة، والكلتش الأبيض، لاطلالة أنثوية وغير مطصنعة، ومن الممكن أن تعتمدي لفة حجاب بألوان النود ليكتمل اللوك الناعم.

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