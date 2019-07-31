أزياء محجبات.. بدل كلاسيكية أنيقة لسهرات عيد الأضحى 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:36 مساءً - أيام بسيطة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وإذا كنتِ تستعدين لحضور مناسبة مهمة بالعيد، فـ البدل السواريه الأنيقة ستكون خياركِ الأمثل، كنوع من التغيير عن موضة الفستان مع الأكمام الطويلة التي تناسب احتشامكِ. وهو ما اخترناه لكِ في "الخليج 365.نت"، من أشهر بيوت الأزياء العالمية، للصبيّة التي لا ترضى بأيّ شيء بعالم الموضة، لتجذبي أنظار الجميع.

البدلة الكلاسيكية مع البنطلون المنقط للمسة مترفة

البدلة الكلاسيكية مع البنطلون المنقط للمسة مترفة





جاءت مجموعة البدلة الكلاسيكية من Giorgio Armani جورجيو آرماني بأسبوع باريس لأزياء الكوتور لهذا العام، غاية في الأناقة، وركزت بشكل كبير على البليزر كقطعة فخمة منفردة بذاتها، وكان من الطبيعي أن نجد الكثير من البدلات المترفة التي لطالما اشتُهرت بها الدار.



وكصبيّة محجبة يمكنكِ اعتماد هذه البدلة غير التقليدية من البنطلون البولكا دوت، وطبقة التول الخارجية، والجاكيت الأسود الفخم، مع الياقة الساتان، نسقي معه حجابًا باللون الفضي الثلجي بألوان الساتان نفسه، بياقة البليزر لاطلالة بسيطة، مع شنطة سوداء بلمسة لامعة.





البدلة البيضاء مع الأكمام المرفوعة من فيندي

البدلة البيضاء مع الأكمام المرفوعة من فيندي





اللون الأبيض سوف يزيدكِ فخامة وجمالًا ببدلتكِ، كهذا التصميم المميز من مجموعة فيندي Fendi، اختاريها بطريقة محايدة مع قميص باللون الأبيض، أو أحد الألوان النود الأخرى، أو اختاري القميص الأسود لاطلالة مونوكروم.

المهم أن تعتمدي ألوان حجاب بسيطة وكلاسيكية، ننصحكِ باختيار درجات الأبيض، مع كعب عالٍ ميتالك، وكلتش أبيض.





البدلة الساتان اللامعة من Patrick Paham باتريك باهام

البدلة الساتان اللامعة من Patrick Paham باتريك باهام





هذا الموديل مع تصميمه الذي يوحي بالبهجة، مناسب جدًّا لسهرات عيد الأضحى، مع خامة الساتان اللامعة، نسقي معه توب أبيض، وطرحة بيضاء أو سومون، اما الكعب فيفضل أن يكون باللون السومون النود، حتى لا تبدي متكلفة.

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البدلة المخططة من أليكساندر فوذيير

البدلة المخططة من أليكساندر فوذيير



هذا التصميم للبدلة المخططة لا تبطل موضته على الإطلاق، بل على العكس، فكلما مر الزمن على هذه القطعة تبدو أجمل وأكثر قيمة من Alexandre Vauthier أليكساندر فوذيير، نسقيها مع توب من الساتان المخملي، وطرحة بيضاء، وكلتش مستطيل يناسب اللوك الحاد للبدلة.

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