أسماء عطور نسائية فخمة لعيد الأضحى 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - سواء كنت تنجذبين الى روائح الأزهار الطازجة، أو روائح المسك، أو الروائح الخشبية، فإننا سنقدم لك في ما يلي، أسماء عطور نسائية فخمة، ستشكل خياراً رائعاً لك في عيد الأضحى 2019، فاختاري من بينها ما يلائمك.
Louis Vuitton Afternoon Swim
إنه عطر فخم مخصص للرجال والنساء، لا سيما محبي رائحة الحمضيات المركزة، التي تضيف الى مستخدمه انتعاشاً مذهلاً، وهي ممزوجة مع لمسة من البرغموت والبهارات والماندرين. سيشكل هذا العطر تجربة فريدة لمحبي العطور الفخمة، فرائحته تشبه رحلة سباحة في أجواء غريبة.
Byredo Sundazed
يتميز هذا العطر الأنيق برائحته الدافئة، التي تتركز على نغمات مميزة، في مقدمها المسك والليمون والماندرين، والتي ستضفي عليك في العيد فخامة لا مثيل لها، وتكمل إطلالتك بلمسة راقية مفعمة بالأنوثة.
Carine Roitfeld Parfums
إنه عطر مبهج يلائم أجواء العيد المليئة بالفرح والسعادة. سيشكل هذا العطر خياراً رائعاً لك، فرائحته تشتمل على مسك الروم وخشب الصندل وزهرة الخلود، وهي نغمات تشكل في ما بينها رائحة رائعة تجعلك تضجّين أناقة وجمالاً خلال العيد.
MiN New York
إذا كنت من محبات الروائح المالحة والحرة في الوقت نفسه، فلا تترددي في تجربة هذا العطر الأنيق والمميز، الذي يمزج بين نغمات جوز الهند وزهر البرتقال والفانيليا، وهي نغمات تدوم طويلاً لتمنحك عبقاً آسراً يأسر القلوب.
Sedley Eau de Parfum
يشكل هذا العطر المخصص للرجال والنساء، انصهاراً حاراً إنما لطيفاً بين الفواكه والأخشاب، مما سيضفي عليك لمسة في غاية التميز والفخامة. استخدمي هذا العطر في العيد، فهو أنيق بما يكفي ليجعلك الأكثر تميزاً أينما كنت.
Sole Di Positano Acqua Perfume
يشتمل هذا العطر على روائح زهر الحمضيات والبرغموت الإيطالي والليمون والماندرين، التي ستنقلك الى أجواء في غالية الراحة، فرائحة هذا العطر ستطرد أي شعور بالملل لديك، وتشعرك بالنشاط والحيوية والانتعاش.
Acqua Di Parma
هذا العطر الطازج هو تجسيد حسي للهواء الإيطالي الحلو والتلال المورقة في توسكانا، فهو يجمع بين نغمات البرتقال والخزامى، التي ستمنحك إحساساً منعشاً في يوم صيفي خلاب. يعد هذا العطر أحد أفضل خيارات العطور خلال العيد، فلا تترددي في تجربته.
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