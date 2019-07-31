أسماء عطور نسائية فخمة لعيد الأضحى 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - سواء كنت تنجذبين الى روائح الأزهار الطازجة، أو روائح المسك، أو الروائح الخشبية، فإننا سنقدم لك في ما يلي، أسماء عطور نسائية فخمة، ستشكل خياراً رائعاً لك في عيد الأضحى 2019، فاختاري من بينها ما يلائمك.



Louis Vuitton Afternoon Swim

إنه عطر فخم مخصص للرجال والنساء، لا سيما محبي رائحة الحمضيات المركزة، التي تضيف الى مستخدمه انتعاشاً مذهلاً، وهي ممزوجة مع لمسة من البرغموت والبهارات والماندرين. سيشكل هذا العطر تجربة فريدة لمحبي العطور الفخمة، فرائحته تشبه رحلة سباحة في أجواء غريبة.

Louis Vuitton Afternoon Swim



Byredo Sundazed

يتميز هذا العطر الأنيق برائحته الدافئة، التي تتركز على نغمات مميزة، في مقدمها المسك والليمون والماندرين، والتي ستضفي عليك في العيد فخامة لا مثيل لها، وتكمل إطلالتك بلمسة راقية مفعمة بالأنوثة.

Byredo Sundazed



Carine Roitfeld Parfums

إنه عطر مبهج يلائم أجواء العيد المليئة بالفرح والسعادة. سيشكل هذا العطر خياراً رائعاً لك، فرائحته تشتمل على مسك الروم وخشب الصندل وزهرة الخلود، وهي نغمات تشكل في ما بينها رائحة رائعة تجعلك تضجّين أناقة وجمالاً خلال العيد.

Carine Roitfeld Parfums



MiN New York

إذا كنت من محبات الروائح المالحة والحرة في الوقت نفسه، فلا تترددي في تجربة هذا العطر الأنيق والمميز، الذي يمزج بين نغمات جوز الهند وزهر البرتقال والفانيليا، وهي نغمات تدوم طويلاً لتمنحك عبقاً آسراً يأسر القلوب.

MiN New York



Sedley Eau de Parfum

يشكل هذا العطر المخصص للرجال والنساء، انصهاراً حاراً إنما لطيفاً بين الفواكه والأخشاب، مما سيضفي عليك لمسة في غاية التميز والفخامة. استخدمي هذا العطر في العيد، فهو أنيق بما يكفي ليجعلك الأكثر تميزاً أينما كنت.

Sedley Eau de Parfum



Sole Di Positano Acqua Perfume

يشتمل هذا العطر على روائح زهر الحمضيات والبرغموت الإيطالي والليمون والماندرين، التي ستنقلك الى أجواء في غالية الراحة، فرائحة هذا العطر ستطرد أي شعور بالملل لديك، وتشعرك بالنشاط والحيوية والانتعاش.

Sole Di Positano Acqua Perfume



Acqua Di Parma

هذا العطر الطازج هو تجسيد حسي للهواء الإيطالي الحلو والتلال المورقة في توسكانا، فهو يجمع بين نغمات البرتقال والخزامى، التي ستمنحك إحساساً منعشاً في يوم صيفي خلاب. يعد هذا العطر أحد أفضل خيارات العطور خلال العيد، فلا تترددي في تجربته.

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