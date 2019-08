حيل لتثبيت المكياج وحمايته من السيلان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - في أجواء الصيف الحارّة تصبح عملية الحفاظ على مكياج ناجح ومتألق أمراً صعباً. فالحرارة المرتفعة والرطوبة تعرّضان المكياج إلى السيلان وبالتالي تفقد ملامح وجهك إشراقها. إلا أن هناك بعض الحيل والخطوات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على مكياج ثابت طوال النهار.



حضّري بشرتك جيداً

سيروم Vichy Aqua Thermal



نجاح المكياج يعتمد على بشرة مرطّبة وخالية من الشوائب، شرط أن يتمّ منح البشرة ما تحتاجه بالتحديد. استخدمي سيروم غنيّ بحمض الهيالورونيك يساعد على ترطيب البشرة دون أن يؤدي إلى ظهور إفرازات دهنية فائضة مثل سيروم Vichy Aqua Thermal الذي يمنحك بشرة حريرية الملمس ونضرة.



ابتعدي عن التركيبة السميكة

بخاخ L'Oréal Sublime Bronze Self Tan Express Mist Spray Face



في هذا الجو الحار أنت بغنى عن استخدام كريم أساس بتركيبة سميكة. يمكنك اختيار كريم أساس بتركيبة خفيف او حتى الاستغناء نهائياً عن كريم الأساس واستخدام بخاخ ملوّن أو كريم حماية ملوّن يمتد على البشرة بسلاسة دون أن يترك طبقة ظاهرة. بإمكانك استخدام بخاخ L'Oréal Sublime Bronze Self Tan Express Mist Spray Face الذي سيمنحك سحنة جذابة تبقى ثابة طوال اليوم.



مكياج مشرق لا يعني لامع

بودرة Maybelline Shine-Free Oil Control Loose Powder



تجنّبي لمعان البشرة أو ظهور الإفرازات الدهنية من خلال تثبيت الأساس ببودرة حرة أو مضغوطة إنما بتكريبة خالية من الزيوت. تساعد على توحيد لون البشرة وجعل السحنة تبدو أكثر توهّجاً وإشراقاً، وتحمي مكياجك من السيلان. بإمكانك أن تختاري بودرة Maybelline Shine-Free Oil Control Loose Powder التي ستساعدك في تثبيت المكياج.



مثبّت لمكياج العيون

برايمر Urban Decay Eyeshadow Primer Potion



ليس كريم الأساس وحده المعرّض إلى السيلان في الطقس الحار إنما أيضاً مكياج العيون، لذا عليك أن تختاري برايمر مثبّت لمكياج عينيك، يوحّد البشرة ويتيح المجال أمام الظلال بالامتداد بطريقة سلسة وثابتة. اختاري برايمر Urban Decay Eyeshadow Primer Potion ذات التركيبة الناعمة والتي تمسح لمكياج العيون بالثبات لوقت أطول.



الماسكرا المقاومة للماء

ماسكرا Diorshow Pump N’ Volume Waterproof



قدّمت كل العلامات التجارية مجموعات من الماسكرا المقاومة للماء أو ما يُسمى Waterproof والتي تبقى ثابتة إلى أن تزيليها بواسطة مزيل مكياج أو زيت خاص لإزالة هذا النوع من التركيبات. اختاري ماسكرا Diorshow Pump N’ Volume Waterproof ذات التركيبة المكثّفة والمطوّلة للرموش.

أحمر شفاه ثابت

أحمر شفاه NYX Matte Lipstick



هناك الكثير من ألوان أحمر الشفاه ذات التركيبة الثابتة، قد تأتي خافتة أو لامعة إنما تبقى لفترة طويلة من النهار دون أن تتأثر بأي عوامل خارجية. اخترنا لك أحمر شفاه NYX Matte Lipstick ذات التركيبة الخافتة والتي تبقى لفترة أطول.



البخاخ المثبّت

Make Up For Ever Mist&Fix



بعد الانتهاء من تطبيق المكياج باستخدام مستحضرات بتركيبة ثابتة، يبقى أمام الخطوة الختامية وهي استخدام بخاخ خاصة لتثبيت المكياج. لا يعمل هذا المستحضر على تثبيت المكياج فقط، إنما أيضاً يُبقيه مشرقاً طوال الوقت ويعزّز من إشراقة ملامح وجهك. بإمكانك اختيار Make Up For Ever Mist&Fix.

