حيل لتثبيت المكياج وحمايته من السيلان

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - في أجواء الصيف الحارّة تصبح عملية الحفاظ على مكياج ناجح ومتألق أمراً صعباً. فالحرارة المرتفعة والرطوبة تعرّضان المكياج إلى السيلان وبالتالي تفقد ملامح وجهك إشراقها. إلا أن هناك بعض الحيل والخطوات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على مكياج ثابت طوال النهار.
حضّري بشرتك جيداً
نجاح المكياج يعتمد على بشرة مرطّبة وخالية من الشوائب، شرط أن يتمّ منح البشرة ما تحتاجه بالتحديد. استخدمي سيروم غنيّ بحمض الهيالورونيك يساعد على ترطيب البشرة دون أن يؤدي إلى ظهور إفرازات دهنية فائضة مثل سيروم Vichy Aqua Thermal الذي يمنحك بشرة حريرية الملمس ونضرة.
ابتعدي عن التركيبة السميكة
في هذا الجو الحار أنت بغنى عن استخدام كريم أساس بتركيبة سميكة. يمكنك اختيار كريم أساس بتركيبة خفيف او حتى الاستغناء نهائياً عن كريم الأساس واستخدام بخاخ ملوّن أو كريم حماية ملوّن يمتد على البشرة بسلاسة دون أن يترك طبقة ظاهرة. بإمكانك استخدام بخاخ L'Oréal Sublime Bronze Self Tan Express Mist Spray Face الذي سيمنحك سحنة جذابة تبقى ثابة طوال اليوم.
مكياج مشرق لا يعني لامع
تجنّبي لمعان البشرة أو ظهور الإفرازات الدهنية من خلال تثبيت الأساس ببودرة حرة أو مضغوطة إنما بتكريبة خالية من الزيوت. تساعد على توحيد لون البشرة وجعل السحنة تبدو أكثر توهّجاً وإشراقاً، وتحمي مكياجك من السيلان. بإمكانك أن تختاري بودرة Maybelline Shine-Free Oil Control Loose Powder التي ستساعدك في تثبيت المكياج.
مثبّت لمكياج العيون
ليس كريم الأساس وحده المعرّض إلى السيلان في الطقس الحار إنما أيضاً مكياج العيون، لذا عليك أن تختاري برايمر مثبّت لمكياج عينيك، يوحّد البشرة ويتيح المجال أمام الظلال بالامتداد بطريقة سلسة وثابتة. اختاري برايمر Urban Decay Eyeshadow Primer Potion ذات التركيبة الناعمة والتي تمسح لمكياج العيون بالثبات لوقت أطول.
الماسكرا المقاومة للماء
قدّمت كل العلامات التجارية مجموعات من الماسكرا المقاومة للماء أو ما يُسمى Waterproof والتي تبقى ثابتة إلى أن تزيليها بواسطة مزيل مكياج أو زيت خاص لإزالة هذا النوع من التركيبات. اختاري ماسكرا Diorshow Pump N’ Volume Waterproof ذات التركيبة المكثّفة والمطوّلة للرموش.
أحمر شفاه ثابت
هناك الكثير من ألوان أحمر الشفاه ذات التركيبة الثابتة، قد تأتي خافتة أو لامعة إنما تبقى لفترة طويلة من النهار دون أن تتأثر بأي عوامل خارجية. اخترنا لك أحمر شفاه NYX Matte Lipstick ذات التركيبة الخافتة والتي تبقى لفترة أطول.
البخاخ المثبّت
بعد الانتهاء من تطبيق المكياج باستخدام مستحضرات بتركيبة ثابتة، يبقى أمام الخطوة الختامية وهي استخدام بخاخ خاصة لتثبيت المكياج. لا يعمل هذا المستحضر على تثبيت المكياج فقط، إنما أيضاً يُبقيه مشرقاً طوال الوقت ويعزّز من إشراقة ملامح وجهك. بإمكانك اختيار Make Up For Ever Mist&Fix.
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