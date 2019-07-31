مكياج ناعم بخطوات بسيطة على طريقة البلوجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - يعزز المكياج ثقة المرأة بنفسها، ويعكس مظهرها الجذّاب واللافت، وقد تميل بعض السيدات إلى وضع المكياج القوي، وأخريات تفضّلن المكياج الناعم والخفيف الذي يُبرز جمالها من جهة، ويخفي الشوائب غير المرغوب فيها من جهة أخرى.



ولكي نساعدكِ في تطبيق مكياج ناعم بخطوات بسيطة وسهلة، اخترنا البلوجر "نور زيّات غزال" المواكبة لآخر الصيحات في عالم المكياج، والتي تملك بشرة ناعمة بيضاء اللون، كما أنها من اللواتي يفضّلن المكياج الخفيف للمناسبات اليومية النهارية.

مكياج ناعم بخطوات بسيطة



لتطبيق مكياج ناعم أنتِ بحاجة إلى المستحضرات التالية :



-برايمر

-فاونديش

-كونسيلر

-بوردة التثبيت

-بلاشر

-هايلايتر

-ماسكرا لتعليم الحواجب باللون البني

-ماسكرا سوداء اللون

-أيلاينر

-أحمر شفاه



خطوات تطبيق مكياج ناعم

مكياج ناعم بخطوات بسيطة



للحصول على اطلالة طبيعية وناعمة بعيدة عن المبالغة في وضع المكياج، يفضّل اتّباع الخطوات التالية ليتناسب المكياج مع طبيعة المكان المقصود، كدوام العمل اليومي أو الذهاب للقاء الأصدقاء نهارًا.



هذه هي الخطوات بشكل تدريجي:



- ضعي البرايمرعلى كامل الوجه لترطيبه قبل الفاونديشين وتوحيد لون البشرة

- يتمّ اختيار لون الفاونديشين الأقرب للون بشرتكِ حتى لا يظهر كالقناع

- يوضع الكونسيلر المطابق للون بشرتكِ تحت العينين

- يتم وضع بودرة التثبيت على المناطق الدهنية في الوجه

- يُستخدم البلاشر باللون الرمادي الذي يغنيكِ عن استخدام البونزر أو الكونتورينغ

- يوضع الهايلايتر على خدود الوجه لإبرازها

- يُرسم بفرشاة الأيلاينر الرفيعة خطّ الرموش العلوي، بحيث يكون أقرب ما يمكن إلى خط الرموش.وهنا نترك لكِ الخيار برسم خط رفيع أو عريض للأيلاينر بحسب العادة.

- يتمّ تعليم الحواجب بماسكرا باللون البني أو الأسود وذلك بحسب لون الشعر .

- توضع طبقة من الماسكرا السوداء اللون على الرموش العليا والسفلى

- والمرحلة الأخيرة من تطبيق المكياج الناعم، هي اختيار أحمر الشفاه الوردي اللون أو النيود بحسب لون الملابس.

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نصيحة المحررة

مكياج ناعم بخطوات بسيطة



اختاري مكياج ناعم يحتوي على مستحضرات تجميل بألوان قريبة من لون بشرتك وذلك لتحصلي على إطلالة ناعمة ومثالية للمناسبات النهارية.



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