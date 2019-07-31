كيفية رسم الحواجب بالقلم... اكتشفي الشكل الأنسب لوجهك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - يُعتبر رسم الحواجب بالقلم من أساسيات المكياج وأولى الخطوات التي تتعلمها الفتاة في عالم التجميل، ولكن تقع النساء في معظم الأوقات عند رسم الحواجب بالقلم بأخطاء كثيرة أبرزها اعتماد شكل حواجب غير متناسب مع شكل الوجه، لذا سنقدّم لكِ دليلاً لاعتماد الرسم الأنسب لوجهكِ.

طريقة رسم الحواجب كالمحترفين

شكل رسم الحواجب بالقلم المناسب لكل شكل وجه:

رسم الحواجب بالقلم



الوجه المربع: يبرز شكل الوجه المربع من جهة الفكين، إذ تكون كل زاوية من الوجه شبه قائمة ، وهنا يجب جعل شكل الحواجب يميل إلى الشكل الدائري لكسر حدة الشكل المربع ، ولكن بشيء بسيط ، إذ يجب الابعاد عن الحواجب الدائرية تماماً ،وأيضاً المسطحة.

الوجه الدائري: إذ كنت تمتلكين وجهاً دائرياً فعليك إذاً أن تذهبي باتجاه الحواجب ذات الزاوية المرتفعة قليلاً لإبراز عظمة الحاجبين كما أنها تحدد شكلاً للوجه فالوجه الدائري يتميز بأنه غير محدد الملامح والحاجبين سيلعبان هذا الدور.

الوجه الطويل: عليك الحذر من جعل حاجبيك يمتدان كثيراً بعد زاوية العين ، والتزمي بمدها بشيء بسيط جداً لخلق تناسق مع شكل الوجه.

الوجه القلب: يتميز وجه القلب بالخط السفلي الضيق للذقن ، مع التركيز على الجزء العلوي ، لذا يناسب وجه القلب الحواجب الكثيفة لتضييق الجبين ولخلق توازن مع الذقن الضيقة.

الوجه البيضاوي: يعتبر الوجه البيضاوي كلاسيكي الشكل وكذلك يناسبه الحواجب الكلاسيكية التي تمتد بانسيابية مع تقوس بسيط.

الوجه الألماس:‏ يتّسع وجه الألماسة عند عظام الخدين، وإن رسم الحواجب المقوسة والعالية من شأنها أن تعدّل في مقاييس ‏شكل الوجه، واحرصي على أن يكون التقوّس في الوسط!‏



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كيفية رسم شكل الحاجبين الأمثل لكِ:

رسم الحواجب بالقلم



احرصي على أن يكون القلم مبريّاً جيّداً، حتّى تتمكّنين من رسم الحواجب بطريقة مثالية خالية من أيّ خطأ يجب أن يجمع الحاجب بين 3 نقاط:



1- النقطة الأولى هي بداية الحاجب:

ابحثي عن النقطة التي يجب أن يبدأ منها حاجباك، خذي مسطرة طويل ورفيعة، ضعيها على الركن الداخلي لعينيك وصولًا إلى طرف أنفك.

حيث تتقاطع المسطرة مع الحاجب هي المنطقة التي يجب أن يبدأ عندها الحاجب. ضعي علامة على تلك النقطة باستخدام قلم تحديد العين. كرري نفس الخطوات مع العين الأخرى.



2- النقطة الثانية وهي نصف الحاجب أو أعلى نقطة يجب أن يصل عندها الحاجب:

انظري في المرآة مباشرةً، ضعي المسطرة الطويلة والرفيعة نفسها بمحازاة الطرف الخارجي لفتحتي أنفك والطرف الخارجي لحدقة العين، المنطقة التي يتقاطع فيها الحاجب مع المسطرة هي المنطقة التي يجب أن يرتفع عندها منحنى الحاجب، ضعي نقطة باستخدام قلم تحديد العين وكرري العملية مع الحاجب الآخر.



3- النقطة الثالثة هي النقطة التي يجب أن ينتهي عندها الحاجب:

ضعي المسطرة الطويلة والرفيعة نفسها بدايةً من طرف فتحة الأنف إلى الركن الخارجي لعينك، النقطة التي يجب أن يتقاطع عندها الحاجب الخارجي مع المسطرة هي نقطة انتهاء الحاجب. ضعي نقطة عند تلك المنطقة باستخدام قلم تحديد العين.

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بعد تحديد الشكل الأنسب لوجهكِ اختاري القلم المناسب للون حاجبيكِ، ثمّ ارسمي خطاً رفيعاً من الأسفل، ارسمي خطاً ثانياً من فوق، ليكتمل تحديد شكل الحواجب، قومي بتلوين الفراغات شرط ألاّ تفرطي في ذلك، ومن ثمّ مشّطي شعيرات حاجبيكِ لكي تخفّفي من حدّة اللون.

للمسة أخيرة، طبّقي الكونسيلر على محيط الحواجب، بهدف الإضاءة على هذه المنطقة وجعلها أكثر نظافة وغير ملطّخة. ادمجي الكونسيلر ببشرتكِ مستعينة بفرشاة مكياج.

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