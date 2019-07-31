خلطة تبييض الوجه والرقبة سريعة المفعول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:28 مساءً - اسمرار البشرة، لا سيما في منطقة الوجه والرقبة مشكلة تُؤرق العديد من النساء، خصوصًا في صفوف اللواتي يبحثن دومًا عن الإطلالة الملفتة والجذّابة. وبالرغم من تعدّد العلاجات التجميلية التي تُعنى بتبييض الوجه والرقبة، كاللايزر والتقشير الكيميائي، وغيرها من التقنيات الحديثة، إلا أن الكثيرات يلجأن الى استخدام العلاجات الطبيعية؛ كونها آمنة وفعّالة في الوقت نفسه. لذا، "الخليج 365.نت" يقدّم لك خلطة تبييض الوجه والرقبة بمكونات طبيعية، يُمكنك تطبيقها في المنزل، بعيدًا عن ارتياد صالونات التجميل، للحصول على بشرة نضرة وصافية كالثلج.

خلطة لتبييض الوجه والرقبة سريعة المفعول



خلطة البابايا والعسل لتبييض الوجه والرقبة

خلطة البابايا والعسل لتبييض الوجه والرقبة

لـ تبييض الوجه والرقبة وأيضًا التخلّص من البثور في وجهك الذي يفتقر إلى النضارة بلونه غير الموحّد، طبّقي ماسك البابايا والعسل الغني بالمواد المضادة للبكتيريا.

طريقة تحضير ماسك البابايا



المكونات

1\4 قطعة بابايا مقشرة

ملعقة كبيرة من العسل

1\2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

البابايا وخصائصها الجمالية

الفيتامين A: يحارب علامات التقدم بالسن ويعالج البشرة الجافة.

الفيتامين C: يحفز انتاج الكولاجين في الجسم.

مادة البابيين: تُعيد إحياء البشرة وتتمتّع بخواص مضادة للالتهاب. تعالج البثور، احمرار الوجه والحساسية.

أسيد الالفاهيدروكسي: يقشّر الوجه ويزيل الخلايا الميتة.

البوتاسيوم: يرطّب جفاف البشرة.

ثمرة البابايا غنية بالفيتاميات التي تُغذي البشرة وتعمل على تفتيح لونها



طريقة التطبيق

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قبل البدء بتطبيق الوصفة، عليك التأكد من أن بشرتك غير حساسة، لذا جربي الوصفة على منطقة الكوع من الداخل أوّلاً للتأكد.

يفضّل تعريض الوجه للبخار، لتفتيح المسام، قبل وضع الماسك الذي يجب خلط محتوياته في الخلاط (البابايا من دون البذور).

ضعي الماسك على وجهك النظيف، ودعيه حتى يجّف مدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.



فوائد البابايا للبشرة



ثمرة البابايا، إضافة الى فوائدها الصحية، تُستخدم في علاجات جمالية عدّة؛ لغناها بالبيتا كاروتين والأنزيمات المفيدة للبشرة. حيث تعمل الأنزيمات على إبطاء تكوّن التجاعيد. أما السر في مادة البابيين وهو أنزيم خاص بإضاءة البشرة وتبييضها، وأيضًا الحدّ من ظهور البقع الداكنة والشوائب في البشرة.



فوائد العسل والليمون للبشرة



أما العسل فيرطب بشرتك ينعّمها وينظفها. أما الليمون فيمنح الانكماش للمسام المتوسعة، نتيجة التهابها من البكتيريا المسببة لظهور البثور.

يُساهم العسل في ترطيب البشرة، أما الليمون فيمنح الانكماش للمسام المتوسع

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