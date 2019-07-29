موديلات جمبسوت من ماركات عالمية لصيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - تفضل العديد من السيدات، الجمبسوت وهو من قطع الأزياء الرائجة، وقد أحبته كثير من النساء؛ لأنه أكثر عملية، ويمنح المرأة اطلالة استثنائية، ولذلك يحرص المصممون على تقديم ابتكارات مميزة وتصميمات جذّابة للجمبسوت في كل موسم.
ترجع صيحة جمبسوت إلى سنوات عدة، وهي مازالت رائجة حتى اليوم، ونشاهدها بكثرة خلال عروض الأزياء، مع تصميمات وابتكارات جديدة ومميزة كل موسم.
ظهرت جمبسوت في أسبوع الموضة في باريس، بقصات والوان مختلفة، منها الكلاسيك والعصري، وأضاف المصممون لمسات من الابداع إلى موديلات جمبسوت، منها الكشاكش والطيات الأمامية والمنقط وتقليمات في الالوان، لتناسب جميع الأذواق، يوضح موقع دردشتي في مقال اليوم موضة موديلات جمبسوت2019
كما برز الجمبسوت بأفكار متجددة في أسبوع الموضة بنيويورك ربيع وصيف 2019، ليناسب مختلف أذواق النساء.
قدم بعض المصممين موديلات جمبسوت مستوحاة من أزياء السبعينيات، حيث الألوان الكلاسيكية مع السراويل الواسعة، مثل جمبسوت Brandon Maxwell، وUlla Johnson.
وللمحجبات، برزت العديد من موديلات الجمبسوت المحتشمة، مثل الجمبسوت الحريري المزين بطبعات الورود من Libertine، والجمبسوت الأسود من Zero Maria.
كذلك ظهر العديد من الموديلات العصرية والمحتشمة، لتناسب المرأة العربية في اطلالات النهار، مثل الجمبسوت الأزرق من Matthew Adams Dolan، والجمبسوت المنقّط من نون باي نور Noon by Noor، والجمبسوت الأبيض من Zimmermann، والجمبسوت الأسود منDeveaux.
وأضاف بعض المصممين لمسة مميزة للجمبسوت بالكشاكش والطيّات الأمامية، مثل الجمبسوت بتقليمات الأبيض والأسود من أوسكار دي لارنتا Oscar de la Rentaوالجمبسوت الأبيض من Zero Maria.
وللسهرات قدمت دار تاداشي شوجي Tadashi Shoji جمبسوت لامعًا يجمع بتدرجات الألوان بين الأحمر والأسود، مع قصّة كاشفة للأكتاف Off Shoulder أنثوية.
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