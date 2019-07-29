أبرز ما يميز فساتين أنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - تدرك النجمة أنغام مدى أهمية الظهور بأجمل الإطلالات أمام جمهورها، فهي تنتقي فساتينها بعناية شديدة.

تألقت النجمة المصرية أنغام في أخر حفلاتها بأزياء وفساتين سهرة جذابة للغاية، لهذا قررنا أن نشارككِ بها لكي تساعدكِ في اختيار موديلات فساتين السواريه، أو فساتين السهرة لسهرة عيد الأضحى.

فساتين سهرة أنغام

فساتين أنغام مميزة لهذه الأسباب

كانت اختيارات فساتين السهرة لحفلات أنغام موفقة للغاية، وإن كنتِ تعشقين فساتين السهرة الفخمة أو تتجهزين لحضور حفل مميز، لا تترددي أبدًا في الاستلهام من اطلالات أنغام.



-تتجه أنغام دائمًا إلى فساتين السهرة اللامعة، والتي تزينها الخرز أو الخيوط أو الأزار البارزة، فهي تبعد كل البعد عن اختيار فساتين سهرة تعتمد على طيات القصات فقط.

- كما أنها تختار الفساتين الضيقة والتي تحدد تفاصيل الجسم بشكل مبهر، وتبعد عن الفساتين المنفوشة بأشكالها كافة.

فساتين سهرة أنغام



-تختار أنغام الفساتين التي تُبرز القوام بأناقة وتُبرز تناسق جسمها بين الشقين العلوي والسفلي.

- تميل أنغام نحوَ الألوان التي تضيء البشرة من الذهبي إلى ألوان المجوهرات مثل الياقوت والزمرد

فساتين سهرة أنغام



- كذلك تختار أنغام الفساتين التي تمزج بين الاحتشام والأناقة، والتي تناسب بعضها المحجبات

-تتألق أنغام بفساتين سهرة تمزج بين البساطة والفخامة، فهي تجعلكِ واقفة عاجزة عن تفسير ما ترتديه، ولكنها تبعد كل البعد عن التكلف وعن الستايلات اللامعة بشكل زائد عن الحد.

فساتين سهرة أنغام



-تتجه أنغام عادة إلى الفساتين الواسعة قليلًا، ولكنها تفضل تجربة العديد من القصات والستايلات التي تلائم شكل جسدها، ولكنها تبعد عن الفساتين الضيقة للغاية أو القصيرة، وهذا لا يمنعها من التألق بالفساتين الـcup أو التي من دون أكمام.

-لعب اللون الأسود دور البطولة فى فساتين أنغام فى الفترة الأخيرة، حيث اختارته فى السواريهات أكثر من مرة، ولا سيّما لدى ظهورها فى جامعة مصر الدولية، وفى مرة أخرى، وهي في برومو ستار أكاديمي، كما قامت بارتداء بنطلون جلد وبادي أسود أنيق ببساطة، فى آخر اطلاله لها.

فساتين سهرة أنغام



-تختار أنغام اكسسواراتها بحرفية تامة تتناسب للغاية مع الفساتين أو مع اطلالتها الكاجوال، ولكن هناك أساسيات لا تخلو منها اطلالتها، مثل الخاتم في إصبع الخنصر والقرط والحذاء ذي الكعب العالي.

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