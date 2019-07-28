صور.. رانيا يوسف تعود للعمل بـ"بلوزة مفتوحة وبنطلون ملون": الأجازة خلصت

استعدت الفنانة رانيا يوسف للعودة للحياة العملية بعد قضائها العطلة الصيفية في اليونان، من خلال الذهاب لمركز تجميل لتظهر بإطلالة جديدة لاستعادة نشاطها وتجديد طاقتها، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تبرز جمالها وأنوثتها.

وأرفقت تعليقًا على الصور قائلةً: "خلصنا الإجازة وصحيت من الساعة 6 الصبح، ورجعنا تاني للشغل، وبداية تصوير جديد".

وظهرت رانيا خلال الصور مرتدية بنطلونًا متعدد الألوان يجمع بين اللون الأسود والبيج، وبلوزة مفتوحة باللون الأبيض.

واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي أظهرها أكثر جمالًا، بالإضافة لترك شعرها منسدلًا.

لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير مع إطلالتها، وحصدت الصور ما يقرب من 14 ألف تسجيل إعجاب في فترة وحيزة، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان أبرزها: "الطقم تحفة، إيه الشياكة دي، كل ماتكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، دايمًا أنيقة".

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وكانت سادت حالة من الانقسام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر رانيا تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، عن دعمها وتأييدها إسقاط الولاية المفروضة على الفتيات السعوديات، في مطلع الشهر الحالي.

وقالت رانيا خلال تدوينتها: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة".

وجرى تداول أنباء عن توجه السعودية لإسقاط الولاية المفروضة على الفتيات، بعد سنوات من المطالب النسائية.

ويشمل هذا القرار المقترح على إعطاء الفتاة جميع حقوقها من خلال استخراج جواز سفر مستقل بذاتها، والتمكن من السفر خارج حدود المملكة، كشخص بالغ وواعٍ وله أحقية التصرف بذاته مثلما أراد دون الرجوع لولي الأمر، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، بحسبما نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية.

ومن حين لآخر، تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمواقفها وإطلالتها الجريئة.

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