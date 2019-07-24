استوحي من إطلالات الفاشينيستات في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - اقترب موعد عيد الأضحى ولا بد أنّ معظم النساء والشابات بدأن البحث عن اطلالات أنيقة تناسب العيد، ليتألقن بها في مختلف المناسبات الصباحية منها والمسائية، ولهذا فقد جمعنا لكِ صور اطلالات الفاشينيستات في عيد الأضحى، لتستوحي منها أجمل الأفكار لا سيّما وأنها كانت متنوعة ومبتكرة، بعضها في الفساتين وبعضها في التنانير مع القمصان أو الجمبسوت وغيرها، شاهدي الصور واستوحي من التنسيق الذي يعجبكِ والذي يناسب ذوقكِ، لتتألقي في مناسبات العيد بأسلوب الفاشينيستات العربيات.



لانا الساحلي في فستان ماكسي باللون الفوشيا

لانا الساحلي في فستان ماكسي باللون الفوشيا





كون عيد الأضحى قادمًا في الصيف، فمن الجميل أن تعتمدي ألوانًا زاهية ومشرقة مثل هذا اللوك الذي اختارته لانا الساحلي مؤخرًا، وكان عبارة عن فستان ماكسي باللون الفوشيا من “سولاس لندن” Solace London تصميمه أنيق ومحتشم، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وأقراطًا لافتة مزينة بالشراريب.





ديمة الأسدي في فستان معطف باللون النيلي

ديما الأسدي في فستان باللون النيلي



الفستان المعطف أو كما يسمى بالـ Coat dress، يُعتبر من أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد اعتمدته الفاشينيستا ديما الأسدي في إحدى المناسبات، وقد اختارته باللون النيلي الحيوي وبقصة أنيقة ومحافظة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ ملون، ومجوهرات باللون الفضي.





روان في تنسيق أنيق في التنورة والقميص

روان نسقت تنورة ميدي مع قميص باللون الأزرق



تنسيقات أنيقة في التنانير والقمصان تستطيعين اعتمادها لعيد الأضحى، مثل هذا اللوك الذي نسقته روان واختارت فيه تنورة ميدي من الجلد باللون البني، مع قميص من الحرير الأزرق، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من الدانتيل الأصفر، وشنطة يد على شكل صندوق، وأقراط بارزة.



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كارن وازن في فستان معرق من الشيفون

كارن وازن في فستان من الشيفون المعرق



اطلالة جمعت بين الأنوثة المرهفة والعصرية، اعتمدتها كارن وازن اختارت فيها فستانًا من الشيفون المعرق بألوان ترابية غنية، من دون أكمام، ومزينًا بالكشكش بطريقة ناعمة، محدّد الخصر بحزام عريض، وتنورته متفاوتة الأطوال، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.



اطلالات الفاشينيستات في عيد الأضحى عصرية وأنيقة، شاهدي الصور لتستوحي منها أجمل الأفكار.

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