كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - جميعنا نعاني يومياً من مشكلة اختيار ملابس العمل، مما يفرض علينا تضييع وقتنا الصباحي في تغيير ملابسنا لعدة مرات، حتى نتوصّل في النهاية إلى ما يرضي ذوقنا ومزاجنا من إطلالة للنهار.

فارتداء الملابس التي ترضينا يضفي على مزاجنا نوعاً من السعادة والاكتفاء، جاعلةً إيانا نبتدئ أسبوعنا أو حتى يومنا بإيجابية وحالة من الرضا. لذلك، من الضروري جداً أن نضع خطّة كاملة لإعداد ملابس؛ ذلك كي نخفف من الجهد اليومي الذي يمكن أن نبذله على الأقل فيما يخص الملابس والخزانة؛ دون التحدث عن أعباء العمل ومشاكله.

أفكار لتنسيق الملابس للأسبوع بأكمله





ولكي تبدئي أسبوعك بسلاسة وراحة بال، نقدّم إليكِ اليوم في «الخليج 365» أفكار تنسيق ملابس بأناقة للعمل لاسبوع كامل ، مما قد يخفف عليك بعض الضغط العصبي والجهد.. فكل ما عليكِ فعله هو تكريس نصف ساعة من وقتك يوم السبت لاختيار ملابس العمل للأسبوع التالي..



تنسيق ملابس بأناقة للعمل لاسبوع كامل



أفكار ملابس أنيقة العمل بألوان منعشة



كواحدة من أفكار إعداد ملابس العمل، اختاري ارتداء الألوان الفاتحة والمنعشة، والتي ستضفي على مزاجك نوعاً من الراحة لبدء أسبوع العمل.



اخترنا لكِ من «المول. كوم» هذه الإطلالة باللون النيود؛ لكي تستوحي منها، ونسّقنا معها إكسسوارات ستطبع عليها رونقاً خاصاً.



- فستان قصير باللون الأبيض بدون أكمام من كوكا،

فستان قصير باللون الأبيض بدون أكمام من كوكا

تسوقيه من المول.كوم بسعر 575.65 ر. س



فستان قصير أبيض بدون أكمام مزين بالكشكش، مصنوع من البوليستر من كوكا، وهو جميل وناعم لإطلالة العمل، إذا ما تم تنسيقه مع بليزر بنفس اللون.





- جاكيت من البوليستر باللون البيج من كوكا

جاكيت من البوليستر باللون البيج من كوكا

تسوقيه من المول.كوم بسعر 1.021.90 ر.س



تم تصميم هذا الجاكيت من علامة كوكا من قماش البوليستر الناعم، وهو ذات أكمام بتصميم جرس أنيقة.





- حذاء كعب جلد باللون البيج للنساء من فيرست شو

حذاء كعب جلد باللون البيج للنساء من فيرست شو

تسوقيه من المول.كوم بسعر 121.30 ر. س



هذا الحذاء بالكعب مصمم من الجلد البيج، وذو عقدة من الساتان المطبع باللون الكحلي والبيج.





- حقيبة يد نسائية من الجلد باللون الأزرق من فلنتاين كي

حقيبة يد نسائية من الجلد باللون الأزرق من فلنتاين كي

تسوقيه من المول.كوم بسعر 184.80 ر.س



هذه الحقيبة مصممة من الجلد باللون الأزرق، وهي مناسبة جداً لإطلالة نهارية.





- أقراط باللون الذهبي بتصميم أطواق متدلية من سابيافي

اقراط باللون الذهبي بتصميم اطواق متدلية من سابيافي

تسوقيه من المول.كوم بسعر 342.86 ر.س



هذه الأقراط مصممة من معدن الفضّة الفاخر المطلي باللون الذهبي، وهي ذات تصميم إطارات متدلية تضفي على إطلالة المرأة جمالاً أنثوياً ساحراً.



أفكار ملابس عصرية للعمل

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أطلقي العنان للابتكار، وغيّري من روتين ملابسك؛ ذلك كي تكسري رتابة الوقت. اختاري إطلالة بالجمبسوت العصري، ونسقيها مع إكسسوارات مميّزة تزيد من سحرها.





- جمبسوت كت باللون الأسود من بيسي

جمبسوت كت باللون الاسود من بيسي

تسوقيه من المول.كوم بسعر 264.40 ر.س



هذا الجمبسوت الكلاسيكي مصمم من قماش البوليستر الناعم، ويمكنكِ تنسيقه لأوقات الليل لحفل عشاء، والنهار لأوقات العمل؛ من خلال تغيير الإكسسوارات فقط.





- ساعة نسائية مطلية بالذهب بسوار من المعدن من مايكل كورس

ساعة نسائية مطلية بالذهب بسوار من المعدن من مايكل كورس

تسوقيها من المول.كوم بسعر 1.022.81 ر.س



هذه الساعة النسائية مطلية بالذهب مع سوار من المعدن مع ستراس في المينا، ومحرك كوارتز.





- حزام نسائي رفيع مزيّن بالخرز من بورو

حزام نسائي رفيع مزين بالخرز من بورو

تسوقيه من المول.كوم بسعر 375.00 ر.س



حزام نسائي رفيع باللون الأسود، ومزين بالخرز الملوّن على شكل ورد. يمكن ارتداؤه مع الملابس الصيفية ويتميّز بربطة في الخلف.





- صندل كعب متوسط رائج جلد أسود اللون للنساء من شيك شوز

صندل كعب متوسط رائج جلد أسود اللون للنساء من شيك شوز

تسوقيه من المول.كوم بسعر 415.45 ر.س



الفتي الأنظار بينما تتمشين بمظهر أنيق جداً وراقٍ مع هذا الحذاء ذي الكعب العالي المقدم من شيك شوز؛ جلد من الخارج والداخل لراحة أكبر وطول الأمد، شريط بمشبك قابل للتعديل ليناسب المقاس.



نصائح بسيطة لاختيار ملابس العمل بسهولة

طرق تنسيق ملابس العمل للأسبوع





- فكّري جيداً فيما يتطلّبه منك أسبوع العمل، سواء كانت لديكِ اجتماعات مهمّة، أو عشاء عمل، أو لقاء الأصدقاء بعد الدوام.

- تأكّدي من غسل ملابسك وكيّها مسبقاً.

- ألقي نظرة على حالة الطقس للأسبوع القادم، مما سيسهّل عليكِ معرفة اختيار القطع التي عليكِ ارتداءها.

- حاولي أن تضعي على حدة بعض القطع الأساسية التي يمكن أن تحتاجيها خلال الأسبوع مثل:

* سروالين أنيقين.

* سروال جينز واحد.

* تنورة واحدة.

* فستان واحد.

* 3 تصاميم من التوبات.

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