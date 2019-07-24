فساتين واسعة موضة ربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - تنوعت صيحات الموضة على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019، ولكنّ الاتجاة الأبرز والذي لم تخلُ منه مجموعة تقريبًا، كان الفساتين الواسعة بقصة الـ A Line والتي يُنصح بها لإخفاء جميع عيوب الجسم.

Givenchy



موديلات فساتين تخفي عيوب الجسم



- لا شك أنّ عرض ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell كان من أجمل عروض هذا العام، فشهد تنوعًا كبيرًا في القصات، وأحببنا منها الفستان المزين بكسرات ضيقة مع ياقة عالية، استعيني بهذا التصميم لتوحي بأنّ قامتكِ أطول.



- هيمنت الفساتين المزدانة بالكشاكش على خشبات العروض هذا الموسم، وقُدّم بعضها بطبقات متساوية كما في مجموعات دولتشي آند غابانا Dolce &Gabbana ومولي جودارد Molly Goddard، اعتمدي هذه الصيحة في حال كنتِ نحيلة القامة.

Naeem Khan



- احتفظت الفساتين الناعمة أحادية اللون بمكانتها على منصات العروض، فتألقت بها عارضات بالينسياغا Balenciaga، وتوري بورش Tory Burch، ونرشحها للممتلئات وقصيرات القامة.

- اعتمدي صيحة الفساتين المصممة بأكمام أو أكتاف بارزة من توقيع إرديمErdem، وماري كاترانتزو Mary Katrantzou، لتزيدي من عرض أكتافكِ المكتنزة.

Zuhair Mourad



- قدمت ماركات شهيرة مثل كارولينا هيريرا Carolina Herrera وإيتروEtro موديلات رائعة مغطاة بالطبعات لا سيّما الخطوط الأفقية، تصميمات فريدة تناسب النحيفات ممشوقات القامة.

- حرص بعض الماركات على تقديم موديلات أقرب للكوتور تناسب السهرات، جلبناها لكِ من مجموعات جيفنشي Givenchy، Calcaterraوفيرا وانغ Vera Wang، اكتفي بتزيينها بكلاتش أنيق وحذاء بلون متناغم مع كامل الطلة.

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