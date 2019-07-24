فساتين سهرة للعيد من وحي روجينا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - أطلَّت الفنانة روجينا خلال الفترة الماضية، بعدد من فساتين السهرة الأنيقة في مناسبات مختلفة.

وقد جمعنا لكِ الخليج 365، أبرز هذه الفساتين لتستوحي منها اطلالة رائعة في سهرات عيد الأضحى.

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روجينا بفستان باللون الأخضر

اعتمدت روجينا اللون الأخضر في مناسبات عدة، من ذلك، فستانٌ بقصَّة جريئة، شفاف من الأعلى، ومزيَّن بزهور خضراء، أما من الأسفل فجاء باللون الأخضر، واحتوى على ذيل وفتحة جانبية، وأكملت أناقتها بحقيبة مناسبات صغيرة ذهبية، وزيَّنت شعرها القصير بمظهر "الشعر المبلّل"، أيضًا ارتدت فستانًا أخضرَ من الساتان، مكشوف الكتفين، واختارت لتزيينه مجوهرات فضية ناعمة، وفي اطلالة ثالثة، ظهرت بفستان من الساتان الأحمر بفتحة جانبية، وحزام فضي، واختارت اكسسوارات فضية تلائمه.

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فستان طويل من الترتر بكمّ واحد

وفي اطلالة أنيقة وفخمة للغاية، أطلَّت روجينا بفستان مطرز بتطريزات فخمة ولامعة، وأكمام شفافة ومنفوخة، وزيَّنت شعرها بتسريحة مرفوعة على شكل كعكة منخفضة، كذلك ظهرت بفستان طويل من الترتر، بكمّ واحد، واعتمدت لشعرها القصير تسريحة "الويفي".

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فستان أبيض طويل

واعتمدت روجينا اللون الأبيض، حيث لبست فستانًا أبيضَ طويلًا، بذيل وفيونكة من الخصر، وأكمام مرفوعة، مزيَّناً بالورد من الأسفل، ورفعت شعرها بطريقة أنثوية ناعمة.

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فستان أسود قصير بطبقات

وإن كنتِ تتطلعين إلى اطلالة أكثر نعومة، فيمكنكِ اعتماد اطلالتها بفستان أسود قصير بطبقات، مكشوف الكتفين، وفستان أسود بأكمام طويلة شفافة، وكشكشة في منطقة الصدر، نسَّقت معه حقيبة حمراء، واعتمدت مكياجَ العينين باللون الأسود، وتسريحة الشعر المنسدل، أيضًا ظهرت بفستان نيلي بقصَّة الحورية من الأسفل، ومكشوف الكتفين من الأعلى، وأكملت أناقتها بمجوهرات فضية ناعمة، وشعر مرفوع.

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فستان قصير بفتحة السبعة وأكمام قصيرة

ولظهور أكثر جرأة، اعتمدي اطلالتها بفستان قصير بفتحة السبعة، وأكمام قصيرة، واكسسوارات فضية أنيقة وناعمة، وشعر مجعّد، كما ارتدت فستانًا أبيضَ بفتحة جانبية، نُقش بالفضي من جهات عدة، بدا مميزًا ومختلفًا.

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