أحذية الريش موضة ربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - الحذاء هو أول ما يلفت الأنظار إلى طلة المرأة عمومًا، ولا بد من أن يكون حذاءً أنيقًا ومواكبًا لآخر صيحات الموضة.

أما أحذية الريش فهي من أكثر الصيحات التي ظهرت منذ عامين، إلا أنها تظهر بشدة في ربيع صيف 2019، وكان كثير من عروض الأزياء العالمية شاهدًا على ذلك. تأتي الأحذية المزينة بالريش في أشكال كثيرة، منها الصنادل وكذلك بعض الأحذية الكلاسيك، التي يتمّ تزينها بالريش من الجزء الخلفي.

حذاء مسطح مزين بالريش

أحذية ريش ملونة

تعدّ الأحذية المزينة بالريش من أكثر الأحذية أناقةً وتميّزًا، والرائجة في موسم الصيف.

أحذية الريش الملون مثل الأحمر والأصفر والفوشيا والأزرق وغيرها الكثير، بالتأكيد هذه الموديلات قادرة على إعطاء اللوك الخاص بكِ الكثير من التميز والحيوية في الربيع والصيف.

لا تترددي مطلقًا، إن كنتِ جريئة لتقتني أحد أشكال أحذية الريش، ولكن ننصحكِ بألا ترتديها في الخروجات والدعوات النهارية بكثرة، فهي ستكون رائعة حقًّا في الحفلات والسهرات المسائية، والآن شاهدي بالصور كثيرًا من الموديلات واستلهمي كل ما هو جديد.

أحذية الريش باللون الاحمر

نصائح لاختيار الأحذية المزينة بالريش:



نسقي فستان الشاطئ البوهيمي مع أحذية الـ "slide " المزينة بالريش الملون من " Brother Vellies"، وأكملي اطلالتكِ بارتداء قبعة شمية، وشنطة يد جميلة، ومجوهرات مرحة.

نسقي أحذية الصندل بالكعب العريض والمريح من "ألكسندر وانغ" مع تنورة أنيقة واكسسوارات فضية، لتحصلي على اطلالة مريحة وأنيقة.

أحذية الريش باللون الأصفر



ارتدي فستان الـ "slip dress " البسيط، ونسقيه مع أحذية صندل الكعب العالي المدبب والمزين بالريش والترتر في المقدمة، من "جيمي شو" وأكملي اطلالتكِ بحمل شنطة اليد المخملية.

لتجديد اطلالتكِ المكتبيّة، نسقي بنطلون الدنيم الكلاسيكي مع سترة رسمية أنيقة وتوب بسيط، وأضيفي إلى اطلالتكِ لمسة مرحة بارتداء الكعب العالي المزين بالريش بلون مشرق، واكسسوارات بسيطة.

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