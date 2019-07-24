أجدد فساتين سهرة للمحجبات من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - اختيار التصميمات المحتشمة والجذابة جزء أساسي من اطلالات كثير من النجمات، والتي تلهم الكثير من الصبايا المحجبات فساتين سهرة أنيقة ومميزة لاطلالتهنّ الكلاسيكية.

والكثير من هذه التصميمات لن تحتاجي لأيّ شيء لتستلهمي فستان بعض النجمات، سوى تنسيق الحجاب الأنيق مع الفستان، وفي البعض الآخر سوف تعتمدين على بطانة تُخفي فقط الأجزاء الشفافة من الفستان.

إليكِ أجدد فساتين النجمات المحتشمة لتناسب الصبايا المحجبات.

سيرين عبد النور بفستان براق من طوني ورد

سيرين عبد النور بفستان براق من طوني ورد

لاطلالة ملكية كلها فخامة للصبايا المحجبات، هذا الفستان المميز البراق بالكامل من سيرين عبد النور من التصميمات التي سوف تناسبكِ بشكل كبير، كما أنّ التصميم المنفوش مع الخصر الضيق يُبرز رشاقتكِ، فقط نسقي معه حجابًا بلون داكن قليلًا كالبيج المائل للبني، أو اختاريه بألوان النود بحسب ذوقِك، وكلتش بسيط من دون تفاصيل كثيرة حتى تبدي غير متكلفة.

كارمن سليمان بفستان أرجواني مطرز بالريش

كارمن سليمان بفستان أرجواني مطرز بالريش





هذا الفستان البسيط الطويل مع الأكمام المطرزة من الريش، يناسب سهراتكِ الصيفية في المساء، لونه الأرجواني لافت للأنظار، لا يوجد به الكثير من التفاصيل، لهذا اختاريه للمناسبات الصغيرة فقط، ولكنّ لمسة الريش المترفة أضافت له الكثير من الأناقة، نسقيه مع حجاب باللون الأبيض، وكعب عالٍ أبيض أو شفاف، ومن الممكن أن تنسقي كلتش صغير الحجم بلون النود.

فستان باللون النود الرمادي من بلقيس فتحي

فستان باللون النود الرمادي من بلقيس فتحي



هذا الفستان الأنيق من التنورة البليسيه والتوب ذو الأكتاف العريضة مع الأكمام المكسرة، من أجدد التصميمات المحتشمة والأنيقة للنجمات، كما أنه فخم ومترف مع التطريزات على الخصر التي تُبرز رشاقتكِ، ولمسات باسيل صودا مصمّم الفستان للفيونكة على الخصر للمسة غاية في الأنوثة.

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فستان أزرق زهري بتصميم الكاب من رؤى الصبان

فستان أزرق زهري بتصميم الكاب من رؤى الصبان



تعودنا من الإعلامية رؤى الصبان على الفساتين المحتشمة باطلالتها، وقد اخترنا لكِ واحدة من أحدث اطلالتها الجذابة، بهذا الفستان الأزرق الزهري المميز، الذي ناسب بشرتها البيضاء، مع تصميم الكاب المنسدل المناسب للمحجبات، من الممكن أن تنسقي معه حذاءً وكلتش ميتالك، وحجابًا باللون الأبيض، لستايل لا يبطل موضته على الإطلاق.

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كيف ترتدين الجينز الواسع كالفاشينيستات المحجبات؟